La Polisportiva Vallecrosia Academy organizza un evento dedicato alla memoria di Mircko Salvaterra (Foto)

La Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy, dal 29 aprile al 1° maggio, organizza un evento tecnico formativo dedicato alla memoria di Mircko Salvaterra, dirigente del settore giovanile e tesoriere biancorosso scomparso nel 2020, rivolto agli Allievi 2006-2007, ai Giovanissimi 2008-2009, agli Esordienti 2010-2011 e ai Pulcini 2012-2013 di tutte le Academy Torino Fc.

“La società reitera i suoi auguri più sentiti per questo evento nazionale che celebra ormai la sua terza edizione. Durante il corso degli anni questa manifestazione sportiva si è continuamente confermata come un punto di riferimento di rilievo nella sfera del calcio giovanile; infatti, rappresenta un evento sportivo d’importanza significativa che ha conosciuto uno sviluppo notevole accogliendo le leve 2006-07, 2008-09 e 2010-11-12-13” - dichiara la Polisportiva Vallecrosia Academy - “Offriamo una struttura che dà ospitalità a un numero importante di giovani giocatori e alle loro famiglie. In un ambiente di emulazione amichevole i nostri calciatori hanno l’opportunità di vivere la loro passione calcistica mentre imparano i valori sportivi dell’impegno, dello spirito di sacrificio e del rispetto dell’avversario di pari passo con qualità umane che vengono rispecchiate nella loro vita quotidiana. Ringraziamo i ragazzi e le rispettive famiglie, i tecnici, gli addetti ai lavori e tutti gli appassionati del calcio per la loro partecipazione, in particolare, ringraziamo il Torino Fc Academy per la sua vicinanza e il prezioso sostegno. Concludiamo con un pensiero doveroso ai numerosissimi volontari coinvolti nello spirito e nell’etica del nostro sodalizio, che anche in questa occasione lavoreranno a supporto dell’evento formativo per assicurare la formazione delle squadre”.

La cerimonia di apertura dell’evento tecnico formativo Torino Academy “Mircko Salvaterra sarà domani alle 17 presso il Palatenda di Bigauda a Camporosso con la presentazione delle squadre in arrivo da tutta Italia. Alle 18 si terrà la conferenza stampa con autorità civili locali e regionali. A seguire, nell'arena di Bigauda vi sarà la sfilata delle squadre che parteciperanno alla manifestazione sportiva. Infine, cena e serata discoteca. Il moderatore della serata sarà il responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazioni della Sanremese Calcio Fabrizio Prisco.

Domenica, invece, presso la struttura sportiva dello ‘Zaccari’ a Camporosso, andranno in scena le gare secondo il programma del torneo. Lunedì 1° maggio, infine, si terranno le fasi finali del torneo e, nel pomeriggio, le premiazioni. Il torneo servirà agli osservatori del Torino per visionare i talenti più interessanti. Sarà, inoltre, un’occasione per creare un momento di convivialità tra diverse società sportive e le famiglie dei giocatori.