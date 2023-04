Calcio giovanile: l’Under 14 della Sanremese protagonista al Torneo di Cairo Montenotte

Prestazione super dell’Under 14 della Sanremese che chiude al sedicesimo posto su trentaduesquadre, di cui quindici professionistiche, il Torneo Internazionale di Cairo Montenotte.

Inseriti in un girone ostico con Torino, Sudtirol e gli svizzeri del Mendrisiotto, i biancazzurri sono riusciti a superare gli altoatesini, in quella che è stata l’unica vittoria di una squadra dilettantistica contro una professionistica nei tempi regolamentari, prima di approdare agli ottavi di finale.

Nella fase ad eliminazione diretta, la squadra guidata da Luca Oneglio e Simone Bregliano è stata battuta dai georgiani della Dinamo Tbilisi (0-2) che hanno poi chiuso al quarto posto, raccogliendo il premio di miglior giocatore con Andria Ekutidze. Oltre al risultato conseguito, la società biancazzurra ha ricevuto i complimenti degli avversari per la sportività e la correttezza sia dentro che fuori dal rettangolo di gioco.

Il torneo, probabilmente il più importante a livello nazionale per la categoria Under 14, è stato vinto dal Genoa, in cui militano due freschi ex Sanremese come Simone Marino e Kledi Qosja.