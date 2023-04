Fidas Sanremo invita i più giovani a donare il sangue: “Con un piccolo gesto possiamo aiutare il prossimo”

“Donare il sangue è una figata. Ebbene si la donazione di sangue da diversi donatori, dai più giovani ai più vecchi, è definita così”.

Così intervengono da Fidas per la campagna di sensibilizzazione alla donazione rivolta ai più giovani.

“Negli ultimi anni infatti è aumentata la consapevolezza verso il prossimo a causa del virus che tutti noi abbiamo conosciuto, chi da più vicino e chi da più lontano - aggiungono - la donazione di sangue rappresenta, secondo noi, questo, cioè la consapevolezza che con un piccolo gesto possiamo aiutare il prossimo. Ma quello che conta è anche la costanza nel continuare a donare nonostante gli impegni che ogni giorno riempiono le nostre giornate. Facciamo però un passo indietro, tornando al nostro titolo: Perché la donazione di sangue è definita “una figata?” Semplicemente perché i vantaggi non sono solo per chi riceve ma per chi dona. Proviamo ora a farne un riassunto. Ci vuole davvero poco e non fa male: ci sono persone che grazie alla donazione non hanno più timore degli aghi. Non è utile, è fondamentale: c’è bisogno di sangue tutti i giorni. Rimarreste stupiti dalla quantità di sangue che occorre ogni giorno agli ospedali, soprattutto per le emergenze. C’è la colazione gratis: va ricordato, ogni tanto. Ti senti meglio con te stesso: può sembrare una cosa banale, ma non lo è. Donando il sangue ti senti una persona migliore. Magari hai avuto una brutta giornata, o non stai attraversando il più bel periodo della tua vita. Ecco, donando il sangue ti senti un po’ un eroe. Hai una scusa per non fare niente tutto il giorno (senza sensi di colpa): gli eroi meritano il giusto riposo. Infatti i permessi per la donazione del sangue sono retribuiti, ovvero coperti dall’INPS, ma erogati dal datore di lavoro, per tutti coloro che si assentano dal lavoro per donare gratuitamente il sangue. Il donatore in quanto tale è monitorato con esami del sangue gratuiti ogni volta che dona tra cui anche quelli virali. Da adesso inoltre c’è la possibilità di fare anche esame ECG.

“In sintesi possiamo ribadire che la donazione è un gesto enorme in proporzione alla quantità di tempo ed energie che impieghiamo in essa - concludono - a Sanremo sono molteplici i donatori che da anni donano e ormai quando vengono nel nostro centro di sentono un po' come a casa loro. Se vuoi iniziare a donare anche tu oppure vuoi semplicemente chiedere informazioni puoi contattarci quando vuoi (Whatsapp o chiamata) al numero 320 9139672 oppure venire in via Manzoni 39 (piazza Colombo). La segreteria è aperta dalle 7.00 fino alle 13.00. Le donazioni vengono effettuate dal lunedì al sabato dalle 7.20 fino alle 10.00. Ogni giorno, in Italia, migliaia di persone sopravvivono grazie a un gesto cosi semplice ma coì importante. Non indugiamo, perché certe cose non accadono solo agli altri. Gli altri siamo anche noi”.