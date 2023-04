Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio, in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 28 APRILE



SANREMO



9.00. ‘Aspettando Villa Ormond in fiore 2023’: Scienza in Fiore: laboratori didattici interattivi (h 9) + Disco Flower Prospettive Vegetali, spettacolo musicale presso il Floriseum (h 19.30). Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (più info QUI e QUI)

10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per gli incontri dell’Unitrè, il prof. Francesco De Nicola relaziona su ‘Il dottor Antonio : l’irresistibile richiamo turistico di un romanzo patriottico – sentimentale’. Sala consiliare del Museo Civico in piazza Nota 2

17.30. Conferenza dal titolo ‘Il Floriseum e la floricoltura’ tenuta da tre esperti botanici: Barbara Ruffoni, dirigente di ricerca al CREA, su ‘Eva Mameli Calvino nella storia della floricoltura a Sanremo’; Andrea Mansuino, ibridatore e imprenditore floricolo, su ‘La floricoltura nel mondo’; Antonio Marchese ibridatore sanremese, su ‘Le rose si raccontano’. Evento a cura dell’Inner Wheel Club di Sanremo. Floriseum, nel parco di Villa Ormond



17.00. Per la rassegna ‘BiblioTecla – Libri al Forte’, Michele Vaccari presenta il libro ‘Buio Padre’, edito da Marsilio. Sala ‘Magazzini di Ponente’ del Forte di Santa Tecla, ingresso libero



17.30. Evento conclusivo del progetto ‘Jazz dal mare’, prodotto dagli studenti del nuovo indirizzo musicale del Liceo Cassini di Sanremo. Yacht Club Sanremo



20.30. ‘Cioccolatoso’: menù preparato dallo chef Fabio Mendolicchio con proposta di abbinamenti insoliti con piatti che esaltano le peculiarità del cioccolato + storytelling dello chef, accompagnato dal giornalista Claudio Porchia, svelerà i segreti del cioccolato in cucina. Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni 380 8686215



21.00. ‘Un concerto composto nello spirito di Mozart e di Saint-Saéns e il senso del folklore della ‘Piccola Russia’’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Aanremo diretta dal M° Georgios Balatsinos con Antonio Di Cristofano al pianoforte. In programma musiche di Ravel e Cajkovskij. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

21.00. ‘La mia Casa Tour 2023’: concerto di Raf. Teatro Ariston, info 0184 506060 (più info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.30. Firma della Carta dei Valori della Ristorazione Italiana. A firmare il documento sono il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e il Presidente della Fipe, la Federazione dei Pubblici Esercizi della Confcommercio, Enrico Calvi. sede della Camera di Commercio

15.30. ‘1 Gennaio 1948 – La Costituzione viene promulgata’: incontro con Giulio Giraud che illustrerà la genesi della nostra Carta costituzionale + proiezione del documentario ‘Il sentiero partigiano – dalla costa alla montagna’ dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea sui luoghi che hanno visto lo sviluppo della Resistenza nella nostra provincia. Sede di Auser Filo d’Argento in Salita Frati Minimi 3 Oneglia



17.00. ‘Scarella 100’: inaugurazione mostra ‘Un’avventura nel mondo dei colori’. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza De Amicis, fino al 13 maggio (dal martedì al giovedì 16/19, venerdì e sabato 10/12-16/19, domenica 10/12)

17.00. Presentazione del nuovo libro dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Imperia dal titolo ‘Una Vita in Poesia, Impressioni e quadri’ di Autore ignoto. Introduce Giovanni Rainisio Presidente ISRECim. Presentano Giovanni Gandolfo ed Enrico Anfosso. Sala Consorzio Pescatori, Molo Lungo di Oneglia

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



18.00. Per la rassegna ‘Master 33 giri’, conferenza di Stefano Senardi su 'Giorgio Gaber - La mia generazione ha perso'. Conduce Maurilio Giordana. Sala Convegni della Biblioteca L. Lagorio, evento gratuito

BORDIGHERA

16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8, fino al 7 maggio



DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio



17.00-19.00. 1ª tappa del Raduno Nazionale del ‘Topolino Autoclub Italia’ (modello Fiat 500 ‘Topolino’ - anni 1936/1955) organizzato dal Topolino Autoclub Italia nella Riviera dei Fiori dal 28 aprile al 1 maggio 2023. Piazza Martiri della Libertà, Corso Roma, fino al 1° maggio (il programma a questo link)



ENTROTERRA



MOLINI DI TRIORA



19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘I Bambini No, Lasciateli Stare!’ di Nanni Perotto, con Gianni Oliveri dello Spazio Vuoto (Imperia) e con musiche dal vivo di Antonella Bignone e Paolo Gastaldi. Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886 (più info)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. ‘Salon des Vignerons 2023’ (31ª edizione) con la partecipazione di circa 200 espositori provenienti da tutte le regioni che presentano le migliori denominazioni e gustosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard J F Kennedy 2, fino al 1° maggio (più info)

MONACO



12.00-6.00. ‘European Poker Tour’: i giocatori di poker di tutto il mondo si danno appuntamento per competere nell'EPT PokerStars. Le Sporting Monte-Carlo, fino al 6 maggio (più info)



16.00 & 20.00. 20ª Edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: proiezione film ‘El Cuarto Pasajero’ (h 16) + ‘Un Matrimonio Mostruoso’ (h 20). Salle Camille Blanc del Grimaldi Forum, ingresso per il pubblico libero e gratuito fino ad esaurimento posti, infoline +377 99993000, fino al 29 aprile (il programma)

19.30. Per ‘I Balletti di Monte-Carlo’, rappresentazione de ‘La Belle’ di Jean-Christophe Maillot. Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. ‘George Dandin de Molière’: Le Studio di Monaco recita lo spettacolo George Dandin di Molière, con regia di Yves Carlevaris e Michèle Ulrich. Théâtre des Variétés (più info)



SABATO 29 APRILE



SANREMO



10.00. ‘Villa Ormond in fiore 2023’: Mostre + Laboratori (h 10.30) + Teatro ‘Il Fantasma di Canterville’ (h 11) + conferenze + Musica da camera con la Giovane Orchestra Note Libere (h 11) + Live Music (h 17). Villa Ormond, Corso Cavallotti 113, anche domani (più info QUI e QUI)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



11.30-19.30. 'Sanremo Dance Festival 2023': concorso Nazionale di Danza Classica, Modern, Contemporanea, Danza Fantasia, Festival, Hip Hop. Teatro Ariston, anche domani (la scaletta della esibizioni)



11.55. ‘Trofeo Gianni Cozzi’ (17ª edizione): partenza regata da Sanremo con arrivo a Marina di San Lorenzo. Dalle19.30, cena in spiaggia accompagnata da musica d’intrattenimento (più info)



17.00. ‘Pino Daniele fra Jazz e Blues’: guida all'ascolto e concerto a cura di Riccardo Sasso con Giorgia Oliva alla voce. Evento a cura del Club per l'UNESCO di Sanremo. Museo Civico di Sanremo, in piazza Nota 2, ingresso gratuito

17.00. Per la rassegna ‘BiblioTecla – Libri al Forte’, Daniela Cassini e Sarah Clarke Loiacono presentano, con Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia, ‘Italo Calvino, il partigiano Santiago’, edito da Fusta Editore. Sala ‘Magazzini di Ponente’ del Forte di Santa Tecla, ingresso libero

21.00. Show del comico Franco Neri. Roof Garden del Casinò, corso Inglesi 1 (ingresso su invito)



IMPERIA



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



10.00-19.00. ‘Scarella 100’: mostra ‘Un’avventura nel mondo dei colori’. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza De Amicis, fino al 13 maggio (dal martedì al giovedì 16/19, venerdì e sabato 10/12-16/19, domenica 10/12)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



10.00-19.00. Per ‘InfiniteVentiMiglia’ (2ª edizione): ‘Passeggia, Corri, Divertiti’: per ogni miglio percorso correndo, camminando rapidamente o passeggiando lungo il tracciato delimitato, gli sponsor verseranno 2 euro destinati all'acquisto di un cane guida per non vedenti. Evento a cura del Lions Club Ventimiglia, giardini del Porto Cala del Forte, anche domani

17.30. ‘Primavera… che spettacolo!’: fiaba messa in scena dagli attori del Teatro Cattivi Maestri di Savona la fiaba Il Gigante Egoista, tratta dal celebre racconto di Oscar Wilde, spettacolo per i più piccoli che fa comprendere l’importanza della natura e della condivisione. Area archeologica di Nervia, corso Genova 134, info e prenotazioni 0184 252320, ingresso libero



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



15.30. Conferenza del Col. Riccardo Lanteri sul tema ‘Un alpino di mare’ organizzata da UNUCI Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia. Sala Via Cadorna Bordighera a fianco cinema Olimpia

16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero

16.00. Per ‘Il Maggio dei Libri’, presentazione libro di Mauro Ottonello e Santino Pavone ‘Orchidee spontanee dell’estremo Ponente ligure’ edito da Philobiblon edizioni. Introduce Giancarlo Castello. Istituto Internazionale di Studi Liguri – Museo Bicknell, via Romana 39

17.00-19.00. Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8, fino al 7 maggio

OSPEDALETTI



9.30. ‘Da Ospedaletti al Santuario della Madonna Pellegrina passando per la ‘Scala Santa’ di Capo Nero’: escursione in compagnia della guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo sul piazzale della ex stazione (più info)



17.00-19.00. Concorso Floreale ‘I Colori’ organizzato da ‘Le Ragazze du Descu’ presso La Piccola, ex scalo merci, anche domani (locandina)



TAGGIA ARMA



10.00. ‘Il Tocco dell’Arte’: 2ª edizione della mostra diffusa dove artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero espongono i loro dipinti nel centro storico di Taggia, anche domani



18.00. Nell’ambito dell’evento ‘Il Tocco dell’Arte’, conferenza sull’arte al femminile tenuta dal Professor Sergio Bevilacqua, critico e sociologo dell’arte + spettacolo scritto e interpretato da Maria Antonietta Centoducati, nei panni della famosa ‘pittora’ del XVII secolo Artemisia Gentileschi. sala di Santa Teresa di Taggia (via Dei Fornari), ingresso gratuito

SAN LORENZO AL MARE

21.15. Per la 20ª Rassegna teatrale ‘L’Albero in prosa’, ‘Via del Popolo’ di e con Saverio La Ruina. Sala Beckett del teatro dell’Albero, vicolo Vignasse, 392 185443 (più info)

DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio

ENTROTERRA

MENDATICA

21.00. ‘Luna e Stelle a Valcona Sottana’: osservazioni del cielo dal cuore delle Alpi Ligure a oltre 1200 metri di quota con brindisi iniziale e osservazioni guidate ad occhio nudo e ai telescopi. Durata: un’ora e mezza circa (€10 adulti €6 ragazzi fino a 16 anni), Prenotazione con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



MOLINI DI TRIORA



19.30. Buon cibo e buona musica in compagnia dei Ciansunier (Trippe in umido, Polenta con brasato, Polenta con sugo di costine, salsiccia e rostelle. Piazzale Manifestazioni della Proloco di Andagna

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. ‘Salon des Vignerons 2023’ (31ª edizione) con la partecipazione di circa 200 espositori provenienti da tutte le regioni che presentano le migliori denominazioni e gustosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard J F Kennedy 2, fino al 1° maggio (più info)



MONACO



12.00-6.00. ‘European Poker Tour’: i giocatori di poker di tutto il mondo si danno appuntamento per competere nell'EPT PokerStars. Le Sporting Monte-Carlo, fino al 6 maggio (più info)



19.30. Per ‘I Balletti di Monte-Carlo’, rappresentazione de ‘La Belle’ di Jean-Christophe Maillot. Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.30. ‘George Dandin de Molière’: Le Studio di Monaco recita lo spettacolo George Dandin di Molière, con regia di Yves Carlevaris e Michèle Ulrich. Théâtre des Variétés (più info)



DOMENICA 30 APRILE



SANREMO



10.00. ‘Villa Ormond in fiore 2023’: Mostre + Laboratori (h 10.30) + Teatro ‘Peter Pan e l’Isola Fiorita’ (h 11) + conferenze + Musica da camera con la Giovane Orchestra Note Libere (h 11) + Live Music Riviera Parade (h 17). Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (più info QUI e QUI)



10.00-22.30. 'Sanremo Dance Festival 2023': concorso Nazionale di Danza Classica, Modern, Contemporanea, Danza Fantasia, Festival, Hip Hop. Teatro Ariston, anche domani (la scaletta della esibizioni)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

17.00. Per la rassegna ‘BiblioTecla – Libri al Forte’, Giovanni Perotto presenta il libro ‘I bambini no’, edito da De Ferrari Editore. Sala ‘Magazzini di Ponente’ del Forte di Santa Tecla, ingresso libero

21.00. ‘Omaggio a Luigi Pirandello’: Corrado Tedeschi e Claudio Moneta in ‘Lezioni semiserie Pirandelliane. L’uomo dal fiore in bocca’ (da 10 a 25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò, info e prenotazioni 0184 595273



23.30. ‘NOXE - Men At Work’: serata dedicata a tutti i lavoratori e non, che hanno voglia di divertimento, leggerezza e musica e spettacolo. Bay Club, corso Trento Trieste 12 (più info)

IMPERIA

9.30. Concerti per bambini dai 0 ai 11 anni assieme ai genitori: concerti educativi secondo il format MUSA-ConcertsTM di Andrea Apostoli, a cura di Roberta Garrione, Insegnante AIOAM. Sala concerti della Libreria Ragazzi, via Amendola 24, prenotazioni tramite messaggio WhatsApp al n. 347 5648509



10.00-12.00. ‘Scarella 100’: mostra ‘Un’avventura nel mondo dei colori’. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza De Amicis, fino al 13 maggio (dal martedì al giovedì 16/19, venerdì e sabato 10/12-16/19, domenica 10/12)



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



10.00-19.00. Per ‘InfiniteVentiMiglia’ (2ª edizione): ‘Passeggia, Corri, Divertiti’: per ogni miglio percorso correndo, camminando rapidamente o passeggiando lungo il tracciato delimitato, gli sponsor verseranno 2 euro destinati all'acquisto di un cane guida per non vedenti. Evento a cura del Lions Club Ventimiglia, giardini del Porto Cala del Forte



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adilti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



BORDIGHERA



8.00. ‘Cross Country Urbano’ accoglienza atleti biciclette muscolari e elettriche consegna numeri atleti già iscritti on-line (parcheggio Bordighera Alta, piazza E. De Amicis) + ore 9 e ore 11: partenza biciclette muscolari e elettriche + ore 13: premiazioni (più info)

11.00. Inaugurazione mostra permanente ‘Pelagos Discovery’, installazione sul Santuario Pelagos e sulle balene e i delfini del Mediterraneo. Porto turistico

16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. Alle 17, concerto del Quartetto Novecento (Mirco Rebaudo - clarinetto e sassofoni; Gianni Martini - fisarmonica; Mauro Parrinello - contrabbasso; Massimo Dal Prà - pianoforte). Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8, fino al 7 maggio§



OSPEDALETTI



10.00. ‘Passeggiando Assaporando’ (17ª edizione): passeggiata enogastronomica e floricola alla scoperta del territorio e delle tipicità. Mercatino agroalimentare e dell'artigianato con animazioni e intrattenimento musicale (mappa). Centro paese e collina (il programma nella locandina)



10.00-18.00. Concorso Floreale ‘I Colori’ organizzato da ‘Le Ragazze du Descu’ presso La Piccola, ex scalo merci, premiazione al termine (locandina)

TAGGIA ARMA



10.00. ‘Il Tocco dell’Arte’: 2ª edizione della mostra diffusa dove artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero espongono i loro dipinti nel centro storico di Taggia



15.00-18.00. Nell’ambito dell’evento ‘Il Tocco dell’Arte’, consegna dei diplomi di partecipazione agli artisti presso la sede della Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera in via Soleri

SAN LORENZO AL MARE



10.55. ‘Trofeo Gianni Cozzi’ (17ª edizione): segnale di avviso regata Marina di San Lorenzo – Marina degli Aregai. Al termine della regata cerimonia di premiazione presso la terrazza dell’Aregai Marina Hotel & Residence (più info)

DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio

CERVO

14.45. Passeggiata naturalistica accompagnati dalla guida Marina Pissarello per un suggestivo itinerario nel Ciapà con sosta presso l’Asineria Margherita per assaggiare prodotti locali per una merenda con il gusto di una volta. Evento a cura dell’Associazione ‘Communitas Diani’. Ritrovo in Piazza del Castello, info e prenotazioni 329 9872419



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi



PIEVE DI TECO



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-19.00. ‘Salon des Vignerons 2023’ (31ª edizione) con la partecipazione di circa 200 espositori provenienti da tutte le regioni che presentano le migliori denominazioni e gustosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard J F Kennedy 2, fino al 1° maggio (più info)



MONACO



12.00-6.00. ‘European Poker Tour’: i giocatori di poker di tutto il mondo si danno appuntamento per competere nell'EPT PokerStars. Le Sporting Monte-Carlo, fino al 6 maggio (più info)



15.00. Per ‘I Balletti di Monte-Carlo’, rappresentazione de ‘La Belle’ di Jean-Christophe Maillot. Grimaldi Forum Monaco (più info)



15.30. Concerto sinfonico ‘Dal Barocco al Romanticismo’ con Giovanni Antonini (regia), Kristian Bezuidenhout (pianoforte). In programma: Haydn, Gluck, Mozart e Beethoven. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



NICE



8.00. Mezza Maratona Internazionale di Nizza (21,1 km, 10 km e 5 km). Partenza dalla Promenade des Anglais, di fronte all'hôtel Méridien (più info)





LUNEDI’ 1° MAGGIO

VENTIMIGLIA



10.00. Festa dei Lavoratori nella zona pedonale di Via Aprosio: Apertura manifestazione esibizione band Charlito (h 10) + Saluto del Commissario Prefettizio Dott. Samuele De Lucia (h 11.15) + Intervento per le Segreterie CGIL CISL UIL della Segretaria CGIL Liguria Maria Pia Scandolo (h 11.45) + Chiusura in musica (h 13)

BORDIGHERA



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8, fino al 7 maggio

DIANO MARINA



15.30-19.30. Ultimo giorno della Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero



ENTROTERRA

BAJARDO



9.00. Escursione di circa 5 ore nell’Anello del Ponte di Bunda accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (evento gratuito offerto dal Comune). Ritrovo presso la chiesa di San Rocco ad inizio paese, info e prenotazioni 391 1042608



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura straordinaria del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-18.00. Festa del 1° Maggio: sfilata di biciclette fiorite, danze popolari, animazioni per bambini nella città alta (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Salon des Vignerons 2023’ (ultimo giorno della 31ª edizione) con la partecipazione di circa 200 espositori provenienti da tutte le regioni che presentano le migliori denominazioni e gustosi prodotti locali (vini, champagne, liquori, foie gras, frutti di mare, specialità regionali, formaggi e salumi, ecc.). Hippodrome de la Côte d'Azur, Boulevard J F Kennedy 2 (più info)



MONACO



12.00-6.00. ‘European Poker Tour’: i giocatori di poker di tutto il mondo si danno appuntamento per competere nell'EPT PokerStars. Le Sporting Monte-Carlo, fino al 6 maggio (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate