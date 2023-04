Bob Odenkirk nella seconda stagione di 'The Bear'

(Adnkronos) - La star di 'Breaking Bad' e 'Better Call Saul' Bob Odenkirk si unisce al cast della seconda stagione della serie dramedy culinaria FX 'The Bear' con Jeremy Allen White (già noto per il remake americano di 'Shameless').

Carmy (White) è un giovane chef del mondo dell'alta cucina, che lascia il suo ristorante stellato per risollevare 'The Original Beef of Chicagoland', la paninoteca italiana di famiglia, dopo il suicidio del fratello maggiore e con l'aiuto di una brigata indisciplinata.

Non è ancora noto quale personaggio Odenkirk interpreterà, ma l'attore ha già rivelato che ricoprirà il ruolo di guest star. La messa in onda della seconda stagione di 'The Bear' è prevista in America per giugno.