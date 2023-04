Target: Calestani Tende, qualità, design e innovazione

L’azienda Calestani nasce nel 1970 dalla passione di italo Calestani per i tendaggi. In quegli anni il titolare aveva tre aziende: Milano, Torino e Sanremo. Negli anni successivi decide di cedere l’attività di Sanremo a Roberta Caletti e alla sua famiglia.

Il loro atelier è specializzato nella vendita ed installazione di tende da sole, tende a bracci, capottine, tende a caduta con movimentazione manuale e motorizzate. Le loro tende hanno marcatura CE, la scelta tra le varie tipologie avviene a seconda dell’uso che se ne intende fare e del diverso tipo di ambiente in cui verrà fatta l’installazione ovvero balcone, terrazzo o finestra. Calestani è inoltre Atelier GIBUS, leader sul mercato di pergole e tende.

L’azienda è specializzata anche nella vendita ed installazione di zanzariere per porte e finestre. Sono disponibili in particolare zanzariere fisse, scorrevoli o a battente, zanzariere con installazione ad incasso con apertura manuale e motorizzate, zanzariere laterali a rete avvolgibile con guida inferiore e zanzariere verticali a rete avvolgibile a molla con bottoncino.

Da ormai diversi anni la ditta Calestani è rivenditrice Bettio, leder del settore per quanto riguarda le zanzariere oscuranti e filtranti che rispondono in modo pratico ed efficace alle richieste dei clienti. L’azienda si è sempre contraddistinta per la qualità dei prodotti venduti, il servizio e la serietà del personale.

La Calestani vanta un personale competente e preparato in grado di consigliare la soluzione migliore per ogni specifica esigenza, seguendo le diverse fasi dalla progettazione, passando per il montaggio e concludendo con il post vendita.

Negli anni sono cambiati notevolmente sia i tessuti che le forme del tendaggio richiesto, oggi le pergole sono infatti più innovative e le motorizzazioni sempre più potenziate. L’azienda serve acquirenti in tutta la provincia di Imperia e in Costa Azzurra e dispone di un pratico parcheggio esterno per i clienti.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

