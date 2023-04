Imperia Rugby al torneo internazionale di Sanremo e al torneo di Santa Devota a Monaco

Il 22 e 23 aprile si è svolta l’ottava edizione del torneo internazionale di rugby città di Sanremo, noto anche come “Festival del Rugby”. La partecipazione di società e pubblico è stata come sempre ampia, il clima molto gradevole, ma questa a Sanremo non è una novità. La localizzazione fronte mare, all’interno del complesso sportivo storico di Pian di Poma, davvero importante. La dimensione internazionale è stata conferita da una larga partecipazione di società francesi, le quali, tra l’altro, hanno fatto incetta di vittorie.

Imperia Rugby ha partecipato con le sue selezioni under 7 e under 9. Si è trattato per molti piccoli atleti di una prima notevole esperienza a contatto con un mondo rugbistico che stanno iniziando a conoscere. Un mondo grande, con tanti coetanei che si danno battaglia per disputarsi una palla ovale spesso imprendibile e l’agognata conquista dello spazio fino alla meta. Va detto che si sono confrontati vari concetti di rugby e si è soprattutto imparato, osservando ad esempio i cugini d’oltralpe, dove il rugby è sport nazionale. I giocatori francesi sono apparsi molto confidenti, sicuri delle loro possibilità, ottimi nel gioco manovrato, con sfruttamento di tutto lo spazio disponibile e un costante sostegno frutto di una valida preparazione. Decisi, poi, molto decisi nel placcaggio, anche se in Francia si lavora molto sul gioco al tocco e sull’elusione dai contatti frontali. In ogni caso valgono le parole più frequenti degli allenatori a inizio partita: “amusez vous”…cioè “divertitevi”. Per la cronaca la under 7 guidata da Alice Mori (che in Francia gioca e che con il Nizza ha vinto il campionato sud est, giocandosi ora il torneo nazionale di Fédérale 1), Anna Gandolfi e Francesco Borca si è piazzata quinta su dieci squadre presenti. Meno bene per la under 9 guidata per l’occasione da Paolo Novaro e Alessandro Viaggi, con una vittoria sul Collegno all’attivo, ma certo opposta alle ottime squadre francesi di Nizza e Antibes (poi vincitrice del torneo).



Dimidiato invece il folto gruppo della under 13: una parte (6 giocatori) si è unita ai Reds per il torneo di Sanremo, un’altra ha fatto gruppo con elementi del CFFS Cogoleto per partecipare al prestigioso torneo di Monaco, il più importante torneo di categoria a livello mondiale. Di fatto, sotto gli occhi attenti delle L.A.S. i Principi Alberto e Charlène, con i principini Jacques e Gabriella, i giovani liguri, unica selezione italiana presente, se la sono vista con tante squadre di altri paesi. Ben 18 le selezioni presenti, provenienti da tutti i continenti a testimonianza di un rugby sempre più internazionale, anche se poi nel caso hanno vinto i noti Blue Bulls di Pretoria, benché i secondi siano stati una selezione greca. Belle notizie dal Principato dunque. Attivissimi i tecnici Enrico Abbo, Alessandro Ardoino e Riccardo Nunziata.

Dice il tecnico under 7 Francesco Borca: “È andata abbastanza bene, hanno giocato bene, si sono difesi, c'erano squadre molto forti, peccato per alcuni errori, peraltro normalissimi a questo livello. Possiamo crescere molto”.

Il tecnico della under 9 Paolo Novaro: “Abbiamo visto e affrontato squadre italiane e francesi di ottimo livello e nonostante aver subito un po' di mete e qualche colpo, i ragazzi si sono sempre rialzati ed hanno continuato a giocare. Queste giornate gli permettono di fare tantissima esperienza e conoscere altre realtà”. Imperia Rugby under 7 in campo con Gabriele Deperi, Leonardo Gavotto, Jaco Gelone, Matteo Camperi, Christian Sapienza, Enea Semeria, Mattia Lanza.

Imperia Rugby under 9 in campo con Diego Helman, Samuele Orengo, Andrea Grispino, Taissir Mosbah, Cristian Scaringi, Agata Zandonella Sarinuto, Ettore Vatteone, Luca Pusceddu, Nicolò Dell’Isola, Jose Armando Giacobbe Oyarce, Elias Marcello Menegatti, Riccardo Cha Giordano.

Under 13 a Sanremo: Lorenzo Mela, Giacomo Merlo, Andrea Parigi, Giacomo Martini, Alexander Palavs, Alessandro Desideri.

Under 13 a Monaco (compresi CFFS Cogoleto): Francesco Bianchi, Simone Colamartino, Rokeliano Gokaj, Giulio Dolla, Lorenzo Ballestrasse, Itan Gandolfo, Gabriele Orengo, Elio Fabbri, Francesco Baldocci, Pietro Venezia, Giovanni Verna e Fiorenza Ferrentino accompagnati dallo staff formato da Enrico Abbo, Alessandro Ardoino e Riccardo Nunziata

Union Rugby Riviera under 17 consolida il primato nel girone primaverile.

Terza vittoria consecutiva e primo posto in solitaria nel girone primaverile interregionale per la Union Rugby Riviera. Al Pino Valle di Imperia è di scena il Volvera, squadra piemontese dotata di carattere fisico non indifferente e preparato a giocare in modo concreto, opportunistico evitando gli spazi aperti di un campo molto ampio.

Dopo un iniziale equilibrio è Ennis Pelle a rompere gli indugi ed a marcare i primi 5 punti con una bella presa al volo a seguito di un calcio avversario e battendo tutta la difesa avversaria in velocità. Si tratta di una tipica azione da estremo di razza. L’esuberante Ennis potrebbe aver trovato un ruolo fisso nel triangolo allargato.

La partita rimane per venti minuti in equilibrio finché, a seguito di una palla persa dei trequarti liguri, un giocatore ospite si invola verso la meta ed un placcaggio alto dell’estremo imperiese non serve ad evitare la segnatura perché giunge la meta tecnica ed il sorpasso piemontese. La Union riapre le marcature con un bel calcio di punizione di Giuseppe Serrano e quattro minuti dopo riesce ad andare in meta con una bella azione di Kevin Noussa Leutche. Kevin dimostra di avere mezzi fisici non comuni e nel gioco ravvicinato di pick and go si esalta, dato che è in grado di rompere placcaggi. È questo il caso, ed infatti segna, per cui il punteggio si assesta sul 13 a 7. I piccoli corsari, però, commettono troppi errori veniali. Una presa al volo mancata dopo un rilancio al piede consente una segnatura degli ospiti in mezzo ai pali. Si va all’intervallo con un 13 a 14 che è di fatto un campanello di allarme.

La ripresa vede un atteggiamento più intraprendente della Union, con la volontà di sfruttare l’intero campo in larghezza evitando il muro contro muro. La palla conquistata al centro dal robusto pack dei padroni di casa viene mossa in velocità e i cambi aiutano nel recupero. Si mette in luce soprattutto l’ala Riccardo Iapichino, capace di segnare quasi subito da subentrato. In più è un abile calciatore e trasforma tanto la meta quanto un calcio di punizione. Poco dopo è l’arma segreta Ennis Pelle che riesce a trovare lo slargo nella difesa avversaria segnando pure in mezzo ai pali. Con la trasformazione del solito Iapichino si arriva al 30 a 14 e solo un altro errore unionista permette una segnatura agli ospiti, con un punteggio fissato al 30 a 21. In casa Union commentano “Bella prestazione, buoni i cambi, prendiamo troppi rischi per errori di sufficienza e bisogna lavorare per eliminare queste cose, che ci insegnano ad essere sempre concentrati”.

Union Rugby Riviera in campo con: Wolff, Arquà, Noussa Leutche; Muraglia, Serrano; Bocchi, Olivieri, Ben Belgacem; Musso, Gandolfi, Rainisio, Faccio, Luvoni, Gerbore, Pelle. Finishers Iapichino, Di Luccio, Gonzalex, Cutrì, Angioni, Calvi Carballo.