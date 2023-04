Calcio giovanile. Al ‘Ciccio Ozenda’ va in scena la prima giornata del torneo Città di Ospedaletti (foto e video)

Giornata d’esordio per il torneo ‘Città di Ospedaletti’ che lunedì scorso ha visto scendere in campo al ‘Ciccio Ozenda’ le leve 2014 e 2015 di Collegno Paradiso, Millesimo, Ventimiglia, Imperia, Oneglia, Vallecrosia, Sanremese oltre ai padroni di casa dell’Ospedaletti.

In totale sul campo si sono confrontati un centinaio di ragazzi per una giornata di sole, sport e divertimento sotto gli occhi dei numerosi spettatori che si sono divertiti nel vedere i piccoli campioni in azione.

Al campo sono intervenuti anche il presidente dell’Ospedaletti Luca Barbagallo e l’assessore allo Sport del Comune di Ospedaletti Giacomo De Vai. Il prossimo appuntamento con il torneo Città di Ospedaletti è fissato per sabato 20 maggio con gli Esordienti 2010.

“Siamo molto contenti per la prima di una delle tante giornate che ci vedrà impegnati in questo torneo - commenta il team manager del settore giovanile Paolo Ciarlo - è stata una bellissima invasione di bambini, tante squadre che si sono date battaglia in campo in una splendida cornice di pubblico. Siamo tornati ad assaporare quello che l’Ospedaletti ha nel DNA: far gioire i bambini su un campo di calcio. Riprendiamo il cammino cercando di migliorare giornata dopo giornata, ora il prossimo appuntamento è il 20 maggio con la categoria Esordienti. Un ‘grazie’ al presidente Luca Barbagallo che ci sostiene sempre, a coloro che si sono impegnati nell’organizzazione, alle famiglie e ai bimbi che si sono cimentati sul campo. Vederli cantare tutti insieme l’inno nazionale per loro iniziativa è stato particolarmente commovente, un momento che ricorderemo”.



“Il torneo è iniziato nel migliore dei modi - aggiunge Silvano Laureri, responsabile dell’organizzazione - è stato uno spettacolo vedere i ragazzi giocare sul campo in un clima di amicizia e divertimento, è di buon auspicio per tutti gli altri appuntamenti. Ringrazio tutte le società che hanno aderito e che ci hanno dato fiducia”.