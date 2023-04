Crema proteica: quando e perché mangiarla

Le creme proteiche rappresentano una gradevole proposta alternativa rispetto alle tradizionali creme spalmabili, in confronto alle quali sono però molto più salutari. Si tratta di prodotti che sono ideali per gli sportivi ma che in realtà possono essere consumati da chiunque desideri restare in forma. La loro consistenza è paragonabile a quella delle normali creme dolci spalmabili realizzate con la cioccolata e la frutta secca, e anche il sapore è simile. Chi acquista una crema proteica , però, può essere certo del fatto di gustare un prodotto decisamente sano. In una crema proteica spalmabile, la cui composizione è nettamente diversa rispetto a quella di una crema spalmabile comune, è presente quasi il 90% di zuccheri in meno. Come il nome lascia intuire, poi, è molto consistente il contenuto di proteine: fino al 25% ogni 100 grammi. Tale apporto proteico proviene dal siero delle proteine del latte.

Il regime alimentare degli sportivi

Gli alimenti ad alto contenuto energetico sono molto importanti non solo nella dieta di uno sportivo, ma anche per coloro che hanno intenzione di perdere peso o comunque cercano di tenersi in forma. È necessaria, tra l’altro, una dose consistente di proteine, indispensabile per il nutrimento dei muscoli e il loro rafforzamento. Le creme proteiche spalmabili dimostrano che gli obiettivi nutrizionali possono essere raggiunti senza privarsi del piacere della tavola, e anzi con prodotti molto invitanti. Queste creme sono tanto salutari quanto buone, e garantiscono un apporto adeguato di proteine e di calorie, risultano ben coerenti con uno stile di vita adatto a tutti, equilibrato e sano.

Perché consumare una crema proteica

Gli sportivi dimostrano di apprezzare in modo particolare le creme proteiche, che sono consigliate anche a chi cerca di dimagrire e non intende fare a meno, di tanto in tanto, a uno sfizio all’insegna della dolcezza. In virtù della loro composizione particolare, le creme proteiche garantiscono una dose di proteine in linea con le necessità di nutrire i muscoli e svilupparli; al tempo stesso assicurano una riserva energetica consistente, che aiuta ad avere forza e resistenza nel corso degli allenamenti.

Come inserire le creme nella propria dieta

Sono tanti i modi con i quali è possibile consumare le creme proteiche: il più semplice prevede, ovviamente, di spalmarle su fette di pane tostato, fette biscottate o pancake. In alternativa è possibile utilizzarle anche per la farcitura di torte. In tutti i casi, si ha a disposizione una dolce alternativa grazie alla quale massimizzare e ottimizzare il proprio apporto proteico. Una crema proteica è perfetta per uno snack equilibrato o per una colazione completa, essendo formata oltre che da proteine anche da carboidrati e grassi di origine vegetale. Non tutti sanno che le proteine, fra l’altro, sono importanti perché contribuiscono ad aumentare il senso di sazietà. Questo vuol dire che maggiore è il contenuto di proteine che vengono assunte nel corso dei pasti e più basso e il rischio di patire un attacco di fame lontano dal pranzo o dalla cena.

L’apporto di calorie

Ma nelle creme proteiche ci sono anche i grassi e i carboidrati che, in modalità differenti, mettono a disposizione l’energia di cui si ha bisogno per le attività della vita di tutti i giorni. Appurato che una crema proteica è un alimento salutare, vale comunque la pena di mettere in evidenza la necessità di non eccedere con il suo consumo, anche in considerazione del consistente apporto di calorie che deriva dalla sua assunzione. In particolare, la dose quotidiana raccomandata è pari a non più di 25 grammi.

Come scegliere la crema proteica giusta

Una crema proteica spalmabile vanta una consistenza quasi vellutata e setosa, che al palato si rivela piacevole e morbida. Per quel che riguarda i gusti, le possibilità di scelta sono numerose: un classico è rappresentato dalle creme proteiche a base di cioccolata, ma ci sono anche quelle al gusto di cocco, al burro di arachidi, al pistacchio o alla nocciola, per offrire a chi le consuma le caratteristiche nutrizionali della frutta secca. In vista di un acquisto è bene verificare che la quantità di zuccheri presente sia ridotta; ci sono anche creme senza zuccheri aggiunti, che risultano ancora più apprezzabili per la linea. Il contenuto di proteine, come detto, deve essere intorno al 25%.