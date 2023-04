Imperia: domenica prossima alla 'Felice Cascione' il torneo di pallanuoto giovanile 'Habawaba'

La piscina 'Felice Cascione' di Imperia si prepara ad ospitare il torneo ‘Habawaba’ di pallanuoto giovanile intitolato 'Primo trofeo, Città di Imperia', in programma domenica prossima.

Rassegna nata dalla stretta collaborazione tra il sodalizio giallorosso e la FIN e nella quale saranno impegnate squadre provenienti da tutta la Liguria nelle categorie Under 10 ed Under 12: dalla Rari Nantes Imperia come società ospitante, alla Rari Nantes Savona, Rari Nantes Sori, Loano Waterpolo, CN Sestri, Andrea Doria, Chiavari Nuoto, Quinto, Lerici, Rari Nantes Arenzano, Aragno, Rari Nantes Camogli e Lavagna. Alcuni società presenteranno ben due formazioni.

La vasca centrale sarà suddivisa in quattro rettangoli di gioco che animeranno l'impianto imperiese dalle 10 del mattino fino alle 14.30 circa, con partite da trenta minuti.