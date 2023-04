Canottaggio: ottimi risultati per gli atleti di Santo Stefano al Mare alla regata regionale di Genova Prà

Si è svolta domenica scorsa, nelle acque del campo di regata di Genova Pra, la seconda regata regionale della Liguria, selettiva per partecipare al 2° meeting nazionale di Piediluco (Terni), il 13 e 14 maggio prossimi.

Ottimi risultati per le categorie agonistiche e giovanili della Canottieri Santo Stefano al Mare. Quattro le medaglie d'oro ottenute dagli atleti sanstevesi nelle categorie under 17 e under 23 con la conseguente qualifica per il meeting nazionale.

Primo posto per: Roberto Gotz in doppio under 17, Arianna Ramella in singolo e in quattro di coppia under 17 e per Alice Ramella in doppio e 2° in singolo under 23. Arianna e Roberto proseguiranno la stagione con i colori di rispettivamente di G.S. Speranza Pra e Canottieri Sampierdarenesi, in virtù di un accordo tra le società volte a promuovere la crescita agonistica dei ragazzi su imbarcazioni multiple.

Nelle categorie giovanili ottime prestazioni di Vittoria Borgognini seconda tra gli Allievi A femminili e di Samuele Navone, giunto al traguardo in quinta posizione. Alexander Grisolia non ha terminato la sua gara a causa di un piccolo infortunio.