Sanremo: ragazzi del S.E.I. - C.P.T. al lavoro a ‘La Bussanella’ con il progetto “Io sono qui” (foto e video)

Seconda edizione per la lezione “project work” del progetto “Io sono qui” al ristorante pizzeria ‘La Bussanella’ di Bussana. L’iniziativa è gestita dal S.E.I. - C.P.T., da oltre trent’anni impegnato progetti di formazione e di inclusione socio-lavorativi rivolti a giovani con disabilità o provenienti da situazione di svantaggio. “Io Sono Qui” è realizzato in collaborazione con Asl1 Imperiese ed è rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 e i 25 anni. Ha come finalità quella di avvicinare ragazzi in possesso della Legge art. 104/92 a differenti realtà lavorative.

Gli allievi hanno potuto sperimentare un ambiente lavorativo reale, obiettivo ultimo del progetto, con l’aiuto dello staff del ristorante. “Oltre al personale de ‘La Bussanella’, ringraziamo DiEmme Fiori che ha messo a disposizione il materiale necessario ed alcuni dipendenti, per confezionare insieme agli alunni dei mazzi di lavanda utilizzati come omaggi per gli ospiti - dichiarano gli organizzatori - oltre al presidente e al vice presidente della Scuola Edile di Imperia Andrea Veneziano e William Amoretti, e il direttore della Cassa Edile Sandro Cum, un ringraziamento va anche agli ospiti intervenuti: il vice sindaco Costanza Pireri, il direttore generale Asl1 Imperiese Luca Filippo Maria Stucchi, il direttore amministrativo Maria Elena Galbusera, il direttore di Neuropsichiatria Infantile Asl1 Imperiese Giuseppe Pili, il direttore del dipartimento integrato salute mentale e dipendenze Marco Mollica, le educatrici professionali sanitarie Asl1 Imperiese SC Percorsi e Residenzialità Disabili Chiara Paolino e Camilla Soresini e i referenti del sostegno la Simona Baudino e il Fabrizio Prisco”.

“È stata una bella serata - concludono - in cui i ragazzi hanno potuto dimostrare le competenze e le abilità raggiunte nei laboratori di sala/bar e ristorazione, agli operatori dei servizi e ai formatori del corso, attraverso la preparazione di un aperitivo, pizze e servizio ai tavoli”.