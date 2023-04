Sanremo: venerdì a Villa Ormond la conferenza 'Il Floriseum e la floricoltura'

Venerdì prossimo alle 17.30, al Floriseum, al parco di Villa Ormond a Sanremo, l’Inner Wheel Club di Sanremo ha organizzato un pomeriggio alla scoperta di alcune gemme del nostro territorio : la floricoltura ed il suo legame con alcuni luoghi di particolare bellezza e meraviglia.

La conferenza dal titolo “Il Floriseum e la floricoltura” sarà tenuta da tre esperti botanici che condurranno per mano alla scoperta della storia e delle peculiarità della coltura floreale: Barbara Ruffoni, dirigente di ricerca al CREA, coordinatore di progetti di ricerca nazionali ed internazionali, si occupa dello studio delle nuove filiere delle piante aromatiche e dei fiori eduli, presenterà la vita e il profilo professionale di una donna : “Eva Mameli Calvino nella storia della floricoltura a Sanremo”; Andrea Mansuino, ibridatore e imprenditore floricolo, titolare di importanti incarichi per la protezione delle proprietà intellettuali in Confagricoltura e distretto floricolo, docente, relatore a convegni e autore di numerose pubblicazioni, ci condurrà in un viaggio ideale illustrandoci “La floricoltura nel mondo”; Antonio Marchese ibridatore sanremese, un artista, creatore della Rosa Mistica - il fiore dedicato alla Madonna e presentato in Vaticano - già protagonista di due services del nostro Club con le sue creazioni la Rosa Nobel e la Rosa Donne d’Italia, ci intratterrà con una relazione dal titolo “Le rose si raccontano”.

La Presidente Anne Tasco Lieussanes commenta: "Verra’, inoltre, consegnato al Floriseum il libro ”Meraviglie nascoste: alla scoperta di piccoli musei dal grande valore”, pubblicato dall’International Inner Wheel Distretto 204 Italia. Si tratta di un excursus alla scoperta di gioielli culturali e artistici disseminati fra Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e, Valle d’Aosta, e proprio il Floriseum rappresenta uno dei siti selezionati per rappresentare il nostro territorio. Con la realizzazione di questo libro le 1100 socie del Distretto 204 sostengono la lega del filo d’oro".