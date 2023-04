Imperia: elezioni, liste a sostegno di Ivan Bracco e la sintesi del programma “Mettere il cittadino al centro"

“Mettere il cittadino al centro: si potrebbe sintetizzare con queste parole il programma di Imperia Rinasce, Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra”.

Le liste a sostegno di Ivan Bracco proseguono: “Imperia ha bisogno di nuove politiche dedicate al mondo del lavoro e della scuola. Bisogna potenziare la formazione prima di tutto, promuovendo nuovi indirizzi di studio e riqualificando il polo universitario mentre il lavoro deve ripartire grazie a una burocrazia più snella e a un sostegno mirato all’imprenditoria giovanile. Il futuro di Imperia è sicuramente nel turismo di qualità, da implementare attraverso l’apertura di nuove strutture ricettive e la valorizzazione delle frazioni. In quest’ottica i trasporti assumono un’importanza vitale: il traffico cittadino deve ruotare attorno al concetto di viabilità sostenibile, i parcheggi devono essere potenziati e il trasporto pubblico deve diventare competitivo con l’uso delle auto private. È necessario implementare i servizi collegando la stazione ferroviaria con tutte le aree periferiche ma è fondamentale anche creare dei collegamenti marittimi efficienti con delle navette che colleghino Imperia alle città limitrofe”.

“L’amministrazione della città – termina IR - deve essere sempre trasparente e vicina al cittadino che ha il diritto di essere informato sulle attività consiliari. Ci deve essere una comunicazione È necessario inoltre ridurre gli sprechi e valorizzare le risorse, limitando gli appalti esterni e individuando tutte le potenzialità inespresse interne; bisogna arrestare le privatizzazioni a partire dalla sanità. Le strutture museali devono essere fruibili regolarmente, a partire dal teatro Cavour che, chiuso ormai da troppi anni, deve tornare fruibile. I diritti civili devono essere garantiti per tutti, anche per le categorie minoritarie. La città deve essere sicura per tutti e sempre: Polizia Locale di Prossimità, garantire strade illuminate, e aumentare il numero degli agenti in servizio”.