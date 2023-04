Pharmaflex, migliora la qualità del tuo sonno

Pharmaflex sono gli specialisti nella salute del sonno perché da decenni progettano utili dispositivi per favorire il riposo notturno. Infatti, la loro filosofia si concentra sulla creazione di prodotti ortopedici all’avanguardia, con la finalità di risolvere i fastidiosi problemi scheletrici, muscolari e ossei dovuti alle scorrette posture adottate durante il sonno.

La prima realizzazione di successo di Pharmaflex è stato il cuscino Cervical dotato di una formula esclusiva chiamata AirCell che permette di evitare la compressione delle cervicali, nonché di scaricare la carica elettrostatica accumulata durante il giorno grazie alla presenza di un tessuto in fibra di carbonio.

Al di là dei dispositivi, i quali sono di estrema rilevanza per favorire il sonno, dobbiamo anche puntare su una buona qualità di riposo. Consentendo al corpo di compiere un ciclo di sonno completo, è possibile svegliarsi in una fase di sonno più leggera e rendere il risveglio più semplice. Non a caso, molti medici consigliano di adottare la teoria del ciclo di un’ora e mezza di sonno per incrementare il senso di benessere generale.

La teoria del ciclo di un’ora e mezza di sonno

La quantità di sonno necessaria varia in base alla singola persona e non si tratta solo di calcolare la quantità di ore dormite, bensì valutare anche la qualità del sonno. Secondo alcuni studi, la quantità ideale di sonno per gli adulti è compresa tra le sette e le nove ore a notte, ma alcuni esperti suggeriscono che dormire un'ora e mezza potrebbe essere la chiave per svegliarsi riposati.

Il concetto di dormire un'ora e mezza si basa sul ciclo del sonno, che in genere dura 90 minuti. Ogni ciclo è composto da diverse fasi del sonno, tra cui il sonno leggero, il sonno profondo e il sonno REM. Dormendo per 90 minuti, si permette al corpo di compiere un ciclo completo, il che può aiutare a migliorare la qualità del sonno e a sentirsi riposati.

Dormire per un'ora e mezza è utile anche perché permette di svegliarsi durante una fase di sonno più leggera, rendendo meno traumatico il risveglio e il via alla giornata. Svegliarsi durante uno stadio di sonno più profondo può lasciare una sensazione di intontimento e disorientamento, tanto da influire negativamente sulla produttività e sulla lucidità mentale.

Incorporare un ciclo di sonno di novanta minuti nella vostra routine può essere impegnativo, soprattutto se siete abituati a dormire per periodi più lunghi. Tuttavia, esistono diverse strategie per facilitare la transizione. Per esempio, si può ridurre gradualmente il tempo di sonno con incrementi di 15 minuti fino a raggiungere i 90 minuti. Si può anche cercare di creare una routine rilassante per andare a letto che aiuti ad addormentarsi rapidamente e a rimanere addormentati per tutta la notte.

La teoria si sviluppò a seguito dell’idea esoterica collegata al sogno lucido , secondo la quale svegliandosi novanta minuti prima dell’ora abituale si poteva interagire in maniera attiva con il mondo onirico. Grazie a questa teoria si è raggiunta la consapevolezza riguardo l’importanza di completare ogni ciclo del sonno.

Dormire profondamente grazie a Pharmaflex

Come abbiamo già anticipato nel paragrafo di apertura all’articolo, Pharmaflex propone diverse soluzioni per riposare al meglio. Infatti, propone materassi, topper, cuscini ergonomici e per la gravidanza, realizzati con la tecnologia AirCell e dotati di tessuto in fibra di carbonio.

Si tratta di dispositivi differenti, i quali però si caratterizzano per avere la medesima finalità: assicurare un riposo notturno totale e completo. Ciò significa che durante la notte potremo eliminare tutti gli accumuli di tensione muscolare acquisiti durante il giorno contraccambiandoli con una distensione pressoché totale.

Con il topper e con il materasso avremo sette zone di supporto differenziato così da ottenere un perfetto bilanciamento della colonna vertebrale e una normale circolazione del sangue. Ma soprattutto tale sistema è studiato per favorire il distanziamento delle vertebre dorsali e lombari, affinché non siano compresse e si eviti anche lo schiacciamento dei dischi intervertebrali.

I cuscini sono dotati anch’essi della stessa tecnologia AirCell così da proteggere la zona delle vertebre cervicali e inoltre il rivestimento del tessuto in fibra di carbonio permette alle cariche elettrostatiche accumulate durante il giorno di defluire liberamente. Infine, da un punto di vista igienico il tessuto in carbonio di Pharmaflex è anallergico, antibatterico, antivirale, resistente e isolato da un punto di vista termico. Pertanto è perfetto in qualsiasi stagione anche con i picchi di caldo o di freddo intenso .