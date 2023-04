Imperia: uno smartphone in cella, detenuto ecuadoriano pizzicato dalla Polizia Penitenziaria mentre telefona

Sorpreso con il suo Smartphone in carcere, in una cella del penitenziario Imperia. E’ accaduti ieri verso le 15 quando gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno trovato, durante una operazione di servizio, uno smartphone, nella cella al primo piano.

Era in possesso di un detenuto di origini ecuadoriane di 26 anni, che ha un fine pena nel 2026 per furto, lesioni personali, ricettazione, evasione e spaccio) e che ha girato le carceri di Marassi, La Spezia, Alessandria e Aosta. L’uomo è stato colto in flagranza mentre parlava tranquillamente dalla sua branda, tentando di nascondersi sotto le coperte.

“Abbiamo più volte sottolineato l’impegno del Ministro Nordio – dice Fabio Pagani, segretario della UilPa Penitenziari della Liguria - a voler cercare di risolvere alcune situazioni critiche ma, al netto della buona volontà, il disastro dell’Amministrazione Penitenziaria è sotto gli occhi di tutti ed è ormai evidente. Al di là degli slogan, il mondo delle carceri non riscuote alcun interesse tra i politici e nel Governo. Altrimenti non saremmo qui a parlare di un’amministrazione abbandonata al proprio destino, desertificata e prosciugata”.

“Senza fondi e senza dirigenza – termina Pagani - e come unico attore indispensabile e protagonista resta la Polizia penitenziaria, che nonostante l’abbandono, comunque impedisce senza uomini e mezzi anche all’interno delle mura il prosieguo dei reati”.