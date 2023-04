Dal Piemonte: al vaglio il piano di investimenti della Fondazione Baravalle

Si è riunito a Torino, presso le sale dell’hotel Principi di Piemonte, il primo Consiglio Direttivo della Fondazione Baravalle ETS.

Presenti all’incontro: il Presidente, l’imprenditore Luca Baravalle; il Vicepresidente, Prof. Beppe Ghisolfi, banchiere e giornalista; i Consiglieri: il Prof. Ubaldo Livolsi, imprenditore e banchiere e la Prof.ssa Sally Paola Anselmo Pinottini, gallerista ed editrice; con la direttrice della Fondazione, l’architetto Chiara Rota erano anche presenti il Segretario, dott. Luca Mandarino ed il revisore dei conti, il dott. Prof. Gian Luigi Gola.

L’incontro, finalizzato all’approvazione del Bilancio 2022 della Fondazione, è stato un’occasione per fare il punto sui progetti in essere e su quelli futuri. La Fondazione Baravalle, nata nel giugno 2022, per i suoi intenti e per l’elevata caratura delle personalità che ne fanno parte, ha già messo in moto tutti gli strumenti necessari al fine di attuare iniziative che risultino di alto profilo istituzionale e sociale, con uno sguardo rivolto a tutto il territorio nazionale e internazionale.

Gli ambiti di interesse su cui la Fondazione ha iniziato a focalizzare le proprie energie, sono l’educazione finanziaria ed artistica, grazie al supporto e alle competenze specifiche dei membri del Consiglio.

Il progetto di educazione finanziaria, diretto dalle mani sapienti del banchiere Beppe Ghisolfi, sarà finalizzato all’insegnamento dei rudimenti di economia finanziaria agli studenti delle scuole in primis, ma non solo, con lo scopo di fornire gli strumenti necessari per avvicinarsi al mondo del lavoro e per compiere scelte sempre più consapevoli nel gestire e tutelare le proprie finanze.

Si tratta di un argomento molto interessante e attuale: oggi viviamo infatti in un contesto di “eccesso di informazioni”, dove però risulta sempre più difficile ottenere contenuti comprensibili, ancor più gravosa nel periodo storico che stiamo vivendo caratterizzato da forti incertezze anche finanziarie.

La Direttrice della Fondazione ha già iniziato una selezione e un’analisi di tutte le richieste di interventi e aiuti nell’ambito del sociale pervenute negli ultimi mesi, che man mano saranno vagliate dai prossimi Consigli.

Consapevoli che “l’unione fa la forza”, la Fondazione ha già iniziato a stringere nuove alleanze e collaborazioni con altre associazioni e fondazioni che hanno alla base comunione di intenti, condivisione di ideali e obiettivi.

Il primo protocollo d’intesa è già stato siglato a Roma con la Nobile Accademia Internazionale Mauriziana, sodalizio nato dalla comunanza di ideali che affondano le proprie radici negli alti valori cristiani. Ma ce ne saranno altri molto presto.

Il prossimo evento in programma sarà il Premio al Buonsenso, fortemente voluto dal Presidente Baravalle, nato proprio per la convinzione di quanto sia fondamentale, oggi, il saper affrontare la vita, ed in particolare le relazioni, il lavoro e le difficoltà a loro connesse, con buonsenso. In un periodo storico tanto difficile quanto travagliato, come quello in cui stiamo vivendo, la Fondazione Baravalle ritiene che saper operare con buonsenso sia sempre più importante, e purtroppo allo stesso tempo sempre più difficile da riscontrare nelle azioni delle figure che hanno influenza rilevante all’interno della società.

Il Premio, che si terrà in autunno, verrà assegnato ogni anno a cinque personalità che hanno saputo dimostrare di possederlo manifestandolo con le proprie azioni, in ambito privato e pubblico, sapendo dare a questa parola un valore non solo soggettivo, ma anche e soprattutto oggettivo: coloro i quali hanno offerto, attraverso il proprio impegno, buonsenso a questo mondo che, sempre di più, pare esserne privo.