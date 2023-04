Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, mercoledì 26 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 26 APRILE



SANREMO



8.45. ‘Aspettando Villa Ormond in fiore 2023’: Fiormenti: Orientamento scolastico (h 8.45) + Guida Ristoranti della Tavolozza 2023 con Barbara Ronchi della Rocca (h 16.30) + Consegna riconoscimenti ‘Custodi del Territorio’ (h 17) + Show Cooking con i Fiori di Eleonora Matarrese (h 17.30) + Fiori Eduli in Cucina con aperitivo e degustazione (h 18.30). Villa Ormond, Corso Cavallotti 113 (più info QUI e QUI)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

21.00. ‘U Nostru Giargun: conoscerlo divertendosi’: divertenti incontri per Sanremaschi e Sanrefemmine di tutte le età organizzati dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Sede della Compagnia in Piazza Cassini 13, partecipazione libera (tutti i mercoledì fino al 10 maggio)



21.00. Per i Martedì Letterari (eccezionalmente di mercoledì), l’incontro con il prof. Paolo Crepet e il suo ultimo saggio ‘Lezioni di sogni. Un metodo educativo ritrovato’ (Mondadori). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

IMPERIA



15.30. ‘Suoni dal mondo’: spettacolo musicale a cura del Duo Shukran formato da Gigi e Patrizia. Al termine merenda in compagnia. Sede Auser, Filo d’Argento, Salita Frati Minimi 3

19.30-21.00. Corso di Difesa Personale femminile a cura dell’Ok Club Imperia. Sede dell’Ok Club in via XXV Aprile 72 (ogni mercoledì sino al 10 maggio, info 338 4906187



BORDIGHERA

16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Sede dell'ANPI-UCD, Via al Mercato 8, fino al 7 maggio

DIANO MARINA



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio

ENTROTERRA

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



11.00, 16.00 & 20.00. 20ª Edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: proiezione film ‘Fathers and Mothers’ (h 11) + ‘The Grump: in search of an Escort’ (h 16) + ‘Historias para no Contar’ (h 20). Salle Camille Blanc del Grimaldi Forum, ingresso per il pubblico libero e gratuito fino ad esaurimento posti, infoline +377 99993000, fino al 29 aprile (il programma)



12.00-6.00. ‘European Poker Tour’: i giocatori di poker di tutto il mondo si danno appuntamento per competere nell'EPT PokerStars. Le Sporting Monte-Carlo, fino al 6 maggio (più info)



19.30. Per ‘I Balletti di Monte-Carlo’, rappresentazione de ‘La Belle’ di Jean-Christophe Maillot. Grimaldi Forum Monaco (più info)

20.00. Concerto ‘Pouce la Vie #5’ (i proventi della serata devoluti alla Fondazione Flavien). Auditorium Rainier III (più info)





