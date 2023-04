Pallavolo: a salvezza acquisita termina con una vittoria il campionato di Serie C femminile per la Grafiche Amadeo

La Grafiche Amadeo femminile termina il campionato di Serie C con una bella vittoria in trasferta, a Sarzana, contro il Lumezia per 3-2.

La squadra di Nando Guadagnoli e Sabrina Maragliano termina così il girone dei playout al secondo posto, dietro proprio al Lumezia con una salvezza già raggiunta a quattro giornate dal termine.

“E’ stata un annata avvincente – sottolinea la dirigenza ponentina - che ci ha consentito di far crescere le giovani e di mantenere la Serie C a Sanremo. Ringraziamo gli sponsor e tutti quelli che, tra dirigenti, giocatori e famiglie ci hanno sostenuto ed aiutato. Auspichiamo di proseguire la collaborazione con la Mazzuchelli, per creare un unico movimento pallavolistico femminile a Sanremo”.