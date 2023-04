Golfo Dianese: grande partecipazione per le celebrazioni del 25 Aprile, i sindaci "Una festa di tutti" (Foto)

Il Sindaco Dott.Cristiano Za Garibaldi, l'Amministrazione Comunale insieme alle autorità civili, militari e alle associazioni ha partecipato alla cerimonia ufficiale per il 78º anniversario della Liberazione.

Questo il discorso del Sindaco: "78° anniversario della Liberazione. Una festa che si rinnova ogni anno da quel lontano 1945. Noi Sindaci del golfo dianese lo festeggiamo da molti anni insieme, depositando corone e mazzi di fiori innanzi ai monumenti ai caduti e alle targhe commemorative presenti su tutto il nostro territorio. Ritengo sia il migliore dei modi per festeggiare una ricorrenza che non è e non deve essere di una sola 'parte', ma di tutti gli italiani. Viva l’Italia, viva la Libertà… oggi più che mai!”