Dal Principato di Monaco: al via la 20a edizione del 'Monte Carlo Film Festival de la Comédie' (Foto)

E’ iniziata la 20a edizione del Monte Carlo Film Festival de la Comédie, l’evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, che si svolge dal 24 al 29 aprile nel Principato di Monaco.

La conferenza stampa si è svolta nella Salle de la Mer del Fairmont: “E’ un’edizione importante con bellissimi film da tutto il mondo e abbiamo una giuria eccezionale, il modo migliore per celebrare la ventesima edizione del festival” ha dichiarato Ezio Greggio.

Durante la presentazione non sono mancate battute e aneddoti. Giancarlo Giannini: “Devo molto a Lina Wertmuller. Ero un elettronico all’inizio della mia carriera, solo dopo sono diventato attore – ha detto Giannini, che è presidente di giuria di questa edizione - Leggo una sceneggiatura se mi piace la faccio. Fare l’attore per me è un gioco, perché è come rimanere fanciulli”.

Con Nathalie Poza e Richard Anconina c’è anche Neri Marcorè tra i membri della giuria: “Chiederò a Giannini di interpretare un personaggio del mio prossimo film”. Lillo Petrolo su Marcorè: “Parliamo malissimo uno dell’altro, ma solo quando siamo insieme” ha detto ridendo. L’attrice spagnola Nathalie Poza: “Sono felice di essere in giuria dopo essere venuta qui al Festival per presentare una mia commedia. Per un attore è sicuramente più difficile far ridere”. Richard Anconina: “Nella mia carriera è stato bello lavorare con Jean-Paul Belmondo tra gli altri, ma anche Alain Delon, Sophie Marceau e Gerard Depardieu. E sono contento del grande successo in teatro con la commedia ‘Coupable’ (Colpevole) che abbiamo presentato per oltre un anno”.

Il Monte Carlo Film Festival, il più importante festival internazionale interamente dedicato alla commedia, anche quest’anno avrà luogo nella prestigiosa sede del Grimaldi Forum di Monte Carlo, dove nelle varie sale si alterneranno proiezioni e incontri con i più amati protagonisti del cinema internazionale: hollywoodiano, italiano e francese, che culminerà con la consueta serata di “Gala degli Awards” di sabato prossimo.

Tutti i film che in concorso e fuori concorso al Monte Carlo Film Festival, saranno giudicati da una giuria internazionale composta dal Presidente Giancarlo Giannini, mito del cinema, attore internazionale, doppiatore, sceneggiatore e regista cinematografico che ha recentemente ricevuto la stella della Walk of fame (nominato agli Oscar per "Pasqualino Settebellezze", 'Casino Royale' e 'Quantum of Solace'). Accanto a Giannini, l’attore francese Richard Anconina (‘La verité si je mens’, ‘Itinéraire d’un enfant gâté’); la star internazionale Nathalie Poza, (Premio Goya come miglior attrice per "Non posso dire addio" e come miglior attrice non protagonista per "La Boda de Rosa", "Rifkin's Festival") e Neri Marcorè, attore, comico, cantante e doppiatore ("Quando", Nastro d'argento per "Il Cuore Altrove" ,"La seconda notte di nozze").

Le proiezioni si svolgono nella Salle Camille Blanc del Grimaldi Forum, l’ingresso per il pubblico è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per assistere al “Gala degli Awards” di sabato 29 aprile ore 19.30, nella Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum, i biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Grimaldi Forum: Infoline +377 99993000 oppure sul sito www.montecarlofilmfestival.com.