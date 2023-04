25 aprile: Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera celebrano la Festa della Liberazione (Foto e video)

Le città di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera oggi, il 25 aprile, hanno celebrato il 78esimo anniversario della Liberazione d'Italia con sante messe, cortei e deposizioni di corone d'alloro alle lapidi e ai monumenti ai caduti.

A Ventimiglia, autorità civili e militari, associazioni combattentistiche d’Arma e rappresentanti della Resistenza si sono riuniti nella chiesa di Sant’Agostino per la celebrazione della santa messa. In seguito, un corteo, preceduto dall’Orchestra Filarmonica Giovanile, si è diretto alla stazione ferroviaria, nell’atrio del Palazzo comunale, al monumento della Resistenza alla fontana del Putto, al monumento ai caduti di tutte le guerre all’interno dei giardini pubblici Tommaso Reggio per la deposizione delle corone d’alloro alle lapidi. Infine, la commemorazione si è conclusa con gli interventi di Enrico Revello, dirigente della Cgil, e del professore Michele Palmero. Alle celebrazioni erano presenti anche il commissario straordinario di Ventimiglia Samuele De Lucia, i consiglieri regionali Enrico Ioculano e Mabel Riolfo e il candidato sindaco Gabriele Sismondini.

Anche Vallecrosia ha reso omaggio alla Festa della Liberazione con la celebrazione della santa messa nella parrocchia di San Rocco, celebrata da don Rito, insieme a don Karim e a don Emilio. Si è svolto in seguito il corteo al monumento dei caduti presso i giardini pubblici di via San Rocco dove è stata deposta una corona d’alloro, si è svolta l’orazione ufficiale del primo cittadino ed è intervenuta la segretaria provinciale della Cisl di Imperia Antonietta Pistocco. Deposizione di corone d’alloro anche al monumento marinai d’Italia sul lungomare Marconi, al monumento partigiani del mare, al monumento degli alpini, al cippo dei partigiani nel cimitero e alla lapide dei caduti nel centro storico. Alle celebrazioni erano presenti il sindaco uscente Armando Biasi, l’Amministrazione comunale uscente, i candidati sindaco Fabio Perri e Cristian Quesada, il consigliere regionale Veronica Russo, autorità civili e militari, i gruppi d’Arma, le associazioni e la popolazione.

In mattinata pure Bordighera ha celebrato la festa nazionale della Repubblica Italiana per commemorare la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la fine dell'occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. Nella frazione Borghetto San Nicolò è avvenuta la deposizione di fiori alla lapide dei Caduti e la benedizione in suffragio dei Caduti. Nella frazione di Sasso si è svolta la deposizione di fiori al Monumento ai Caduti e la benedizione in suffragio dei Caduti. Al porto, invece, si sono tenuti l’Alzabandiera, organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti del mare. Da Palazzo del Parco si è poi formato un corteo che ha raggiunto il Monumento ai Caduti di Piazza Garibaldi, la Lapide dei Caduti Civili del Municipio e il Cippo dei Partigiani per la deposizione di fiori e corone di alloro. Al Cippo dei Partigiani si è tenuta anche l’orazione ufficiale a cura del professor Giovanni Perotto in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e della Federazione Italiana Volontari della Libertà, oltre al discorso del sindaco uscente Vittorio Ingenito. In seguito, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena è stata celebrata la santa messa in suffragio di tutti i caduti. Sono stati deposti fiori anche al Campo Militare al cimitero, alla lapide in ricordo dei Caduti nelle missioni di Pace all’Anfiteatro del Tennis e alla targa in ricordo dei cittadini ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali alla Baia Bagnabraghe. I festeggiamenti nella città delle palme proseguiranno nella sede dell'ANPI-UCD di Bordighera, in via al Mercato 8, dove dalle 17 alle 19 si potrà ammirare una mostra di varie pubblicazioni attinenti alla Giornata della Liberazione. Nella stessa sede, ma alle 17.30, verrà, inoltre, proiettato il documentario di Salvatore Vento “Luciano Bolis, dalla Resistenza all'Europa” che ricostruisce la storia del partigiano Luciano Bolis (1918-1993). L'ingresso è libero. Alle 21, invece, al centro culturale dell’ex chiesa Anglicana si terrà la proiezione del cortometraggio “Seife” (“Sapone”) del regista Riccardo Di Gerlando, proposto dall’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e alle 21.15, sempre al centro culturale ex chiesa Anglicana, andrà in scena il concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera. Alle celebrazioni erano presenti il sindaco uscente Vittorio Ingenito, l'Amministrazione comunale, associazioni e autorità civili e militari.

La città di confine, la città della famiglia e la città delle palme oggi hanno perciò onorato una ricorrenza che ricorda come il popolo italiano, attraverso la traumatica e sanguinosa esperienza di una guerra e solo al prezzo di dolorosissimi sacrifici, abbia potuto riconquistare la dignità di un popolo libero che vent’anni di dittatura gli avevano negato.