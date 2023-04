Ventimiglia: microcar si ribalta sull'Aurelia vicino al confine, due giovani francesi gravemente ferite (Foto)

Si ribaltano con una microcar mentre percorrono corso Mentone a Ventimiglia, per cause ancora in via d’accertamento, e una delle due occupanti rimane gravemente ferita.

E’ accaduto questa notte alle 3 e, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della città di confine, il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce Verde Intemelia. Le due giovani, entrambe francesi, sono state estratte dai pompieri e quindi consegnate nelle mani dei sanitari. Una delle due ha 16 anni.

Stabilizzate sul posto, sono quindi state portate in ambulanza all’eliporto dell’ospedale ‘Saint Charles’ di Bordighera, da dove sono volate verso l’ospedale San Paolo di Savona in codice rosso di massima gravità per le numerose ferite riportate. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente i militari del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Ventimiglia i quali cercheranno di ricostruire l’esatta dinamica. Non è stato coinvolto nessun altro veicolo. Sulla microcar, andata quasi completamente distrutta, viaggiavano probabilmente altre due persone, anche se il fatto è ancora da confermare.