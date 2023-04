Sanremo: insegue una donna urlando "Allah akbar", magrebino fermato subito dai Carabinieri

Insegue una donna urlando a squarciagola ‘Allah Akbar’ e viene fortunatamente fermato dai Carabinieri della Stazione di Sanremo. E’ accaduto questa mattina in via Matteotti, all’intersezione con via Corradi, nella città dei fiori, proprio mentre a pochi metri veniva commemorata la giornata della Liberazione.

L’uomo, un magrebino, secondo i primi riscontri è noto alle forze dell’ordine per i suoi problemi di carattere psichico e, quindi, non c’è preoccupazione sul piano terroristico per l’azione messa in atto.

E’ stata però fondamentale e fulminea l’azione dei Carabinieri, che hanno portato l’uomo prima in caserma a ‘Villa Giulia’ e, quindi, nel reparto di Spdc dell’ospedale di Imperia per essere sottoposto a controlli.