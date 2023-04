Sanremo: donna aggredita in pieno centro, secondo il marito per ragioni religiose che sfociano nel terrorismo

“E’ stata aggredita per chiare ragioni religiose che sfociano nel terrorismo”. Sono le parole del marito della donna di 56 anni residente a Sanremo e commerciante che, questa mattina poco prima delle 10, è stata aggredita da un uomo a lei noto, mentre stava camminando in via Corradi, a pochi metri dalla centralissima via Matteotti.

La donna, dopo il fermo dell’aggressore (M.L.F.) ha raccontato i fatti ai Carabinieri, denunciando l’aggressione che, a suo modo di veder, poteva trasformarsi in tragedia. La 56enne ha raccontato di aver notato l’uomo, visto che è molto alto, mentre si stava avvicinando. Indossava un giubbotto blu con il cappuccio e, più volte ha urlato ‘Allah akbar’, ponendosi di fronte alla donna e allargando le mani per bloccarla.

“Ho avuto il timore che volesse uccidermi – ha dichiarato la donna – visto che sembrava totalmente fuori controllo. Ha stretto le braccia come volesse strangolarmi e, solo grazie al fatto che mi sono velocemente divincolata, ha evitato che lo facesse”. La donna si è poi rifugiata in un esercizio commerciale di via Massabò, quando poi sono stati avvisati i Carabinieri.

La donna ha anche confermato che il suo aggressore la conosceva bene, visto che aveva lavorato per lei. La donna, di religione ebraica, ha anche affermato come il magrebino sia musulmano praticante e, negli ultimi tempi è diventato sempre più osservante.

La donna ha espresso la sua paura, visto che il magrebino risiede vicino alla sua abitazione. Temendo per la sua vita non è da escludere che la donna dovrà prendere tutte le precauzioni del caso, tra cui anche una guardia del corpo. Ora è sotto shock mentre il suo aggressore sarà curato nel reparto Spdc dell’ospedale di Imperia.

Un fatto davvero preoccupante, quello accaduto questa mattina, sul quale stanno indagando con attenzione i Carabinieri di Sanremo.