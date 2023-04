Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, martedì 25 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 25 APRILE

SANREMO



9.30. ‘Festa della Liberazione’: formazione del corteo in Piazza Borea d’Olmo con la partecipazione del Corpo bandistico ‘Città di Sanremo’ + passaggio in via Matteotti e corso Mombello. Sosta al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, al Monumento ai Caduti di Cefalonia e alla lapide IMI + alle 10.30, cerimonia davanti al Monumento alla Resistenza, Giardini Gino Napolitano con eposizione della corona d'alloro e Preghiera per la Pace. Orazione ufficiale dello scrittore Daniele La Corte, lettura del testo poetico ‘Banditi’ da parte di Gianni Modena. Al termine, prosecuzione verso il monumento dei giardini Ruffini e conclusione della cerimonia



10.00-18.00. Apertura straordinaria al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (ingresso gratuito)



16.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



16.30-19.00. ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’: mostra dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. Evento a cura di Italia Nostra Ponente ligure, ‘Associazione Amici di Libereso Guglielmi’ e Comunità Evangelica Luterana. Chiesa luterana di Corso Garibaldi, fino al 22 aprile, ingresso libero



IMPERIA



21.15. Per la festa di Liberazione, in scena il monologo ‘Ritratti Resistenti’ di e con Renato Donati, seguito dalle canzoni sulla Resistenza con Pier Di Pasqua. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi. ça Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00, chiusa in caso di vento o maltempo (ingresso gratuito)



9.30-14.30. Apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia, corso Genova (ingresso gratuito)

BORDIGHERA



8.00-11.00. 25 Aprile: deposizione fiori a lapide dei caduti e benedizione (Borghetto San Nicolò, h 8) + deposizione fiori al monumento al caduti e benedizione (Sasso, h 8.30) + alzabandiera al Monumento ai Caduti del Mare (porto, h 9) + corteo con deposizione fiori e corone di alloro al monumento al caduti di Piazza Garibaldi, alla Lapide dei Caduti Civili del municipio e al Cippo dei Partigiani (ritrovo Palazzo del Parco, h 9.30) + orazione ufficiale al Cippo dei Partigiani (h 10.45) + Santa Messa in suffragio di tutti i caduti nella chiesa di S. Maria Maddalena (h 11)



9.00-17.00. Apertura dell'orto botanico situato su terrazze a picco sul mare che ospita preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente. Giardino Esotico Pallanca



9.30-13.00. Bike Tour speciale con escursione guidata in E-Bike alla scoperta di Monte Nero e dei segreti di Bordighera e dell'entroterra bordigotto. Prevista possibilità di noleggio E-bike su richiesta. Partenza da zona Sant'Ampelio (costo a persona 25 euro – 50 euro con E-Bike e attrezzatura a Noleggio), info e prenotazioni: Flavio +39 320 037 5820



15.00-19.00. Esperienze d'Arte dell'artista Luzena con una preziosa mostra di pitture con il titolo ‘Dall'oscurità alla Luce’. Piazza Ruffini



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



21.00. Per la 'festa della Liberazione’, proiezione cortometraggio ‘Seife’ (sapone) del regista Riccardo Di Gerlando proposto dall'associazione nazionale Famiglie Caduti e Dispersi In Guerra. A seguire, concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò - Città di Bordighera con musiche del repertorio partigiano. Centro culturale ex Chiesa Anglicana, ingresso libero



TAGGIA ARMA



9.30. ’25 Aprile’: Santa Messa e successivo corteo per la deposizione delle corone di alloro ai monumenti (h 10) + Saluto della sezione Anpi a cura dell'Avv. Massimo Corradi, Saluto del Sindaco Arch. Mario Conio, Orazione ufficiale Dott. Paolo Luppi, Magistrato. Partecipa la Banda Musicale ‘Pasquale Anfossi’ Sagrato della Chiesa Parrocchiale dei Santi Giuseppe e Antonio ad Arma

RIVA LIGURE

10.30. Per la Festa della Liberazione, cerimonia istituzionale con intervento del Sindaco del Comune di Riva Ligure, Giorgio Giuffra e orazione dell’Ing. Rinaldo Paglieri, Presidente ANPI Imperia Porto Maurizio. Partecipa il Gruppo Alpini Riva Ligure Santo Stefano al Mare. Piazza Matteott

DIANO MARINA



7.30. Festa della liberazione nel Dianese: raduno in piazza Martiri della Libertà. Alle ore 7.50, corteo in auto verso i cippi e le lapidi dei partigiani al Campo sportivo, a Diano Castello e a S. Sebastiano. Alle 8.30 tappa a: Diano Aretino, Monumento a Borello, Diano Borganzo e Moltedo. Alle 9.20, tappa a Diano S. Pietro, Cervo e Località Molino del Fico. Fine corteo a San Bartolomeo al Mare. Alle 10.15 in piazza Martiri della Libertà, esibizione degli alunni delle classi dell’Istituto comprensivo. Alle 10.30, ingresso della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Alle 11.00 celebrazioni ufficiali, con la presenza dei sindaci e delle autorità civili e religiose, con l’oratore della manifestazione il Sindaco di Cervo, Lina Cha



15.30-19.30. Mostra ‘L'Arte, bellezza della solidarietà’ a cura dell'artista Bernardo Asplanato organizzata dal Gruppo A.I.F.O. Imperia e dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, ingresso libero, fino al 1° maggio

SAN BARTOLOEMO AL MARE



10.00. 17ª Coppa Primavera: torneo di calcio giovanile al Campo sportivo, fino al 4 giugno



CERVO



18.00. Presentazione del libro di Daniele La Corte ‘Il Boia e la Contessa’. Intervista all’autore a cura del Maestro Andrea Elena + proiezione filmato. oratorio di Santa Caterina, ingresso gratuito



ENTROTERRA

CARPASIO

15.00. ‘25 Aprile’: Orazione a cura del GUP Paolo Luppi. Intervento dell'Avv. Luca Fucini, Console Onorario di Francia (h 15) + Lettura teatralizzata e proiezioni sul tema delle donne durante la Resistenza (h 15.45) + Presentazione della riedizione del libro ‘I bambini no!’ dì Nanni Perotto e Presentazione del libro ‘Mino & Rina. Un amore partigiano tra la Valle Argentina e Genova’ dì Bruno Vìanì (h 16.15) + Proiezione cortometraggio ‘La Resistenza in provincia dì Imperia’ realizzato dai bimbi della Scuola Primaria dì Badalucco + ‘Scariolantì’ di Genova: Laboratorio dì canzoni dì testimonianza-opposizione-resistenza (h 17.30)

DOLCEACQUA



10.00. ‘Carugi In Fiore 2023’ (ultimo giorno) con tema ‘Gemellaggio Monaco-Dolceacqua, una storia lunga 500 anni’. Location varie



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura straordinaria del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.00. Escursione, a cura di Monesi Young, di circa cinque chilometri, nelle borgate di Borniga e Carmeli con visita agli antichi forni. Al ritorno cottura di pizze e torte messe a lievitare al mattino. Ritrovo a Raldo di fronte al Rifugio, prenotazione necessaria al 3391183146

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



16.00 & 20.00. 20ª Edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie: proiezione film '38,5 Quai des Ofreves' (h 16) + 'Daniel's Gotta Die' (h 20). Salle Camille Blanc del Grimaldi Forum, ingresso per il pubblico libero e gratuito fino ad esaurimento posti, infoline +377 99993000, fino al 29 aprile (il programma)





