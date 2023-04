Pigna: al ristorante delle Terme una serata dei Lions di Bordighera dedicata all'arte di Ennio Morlotti

Il Presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Fabrizio Condrò, ha dedicato ai soci e gli ospiti una serata in cui la passione per l'arte l’ha fatta da padrona.

Il gallerista Fabio Falone, titolare della ‘Sant’Agostino’ di Ventimiglia, ha mostrato due opere di collezionisti privati dell'artista Ennio Morlotti, che nasce dalla semplicità e da una ricerca della consapevolezza avvolta dall'interpretazione delle numerose tappe che hanno contraddistinto la maturazione artistica.

Negli anni ’30, durante il viaggio a Parigi la culla degli artisti, il Morlotti sperimenta tecniche espressive utilizzando nuovi strumenti e fonti di ispirazione cogliendo attraverso la semplicità dello stato e dei colori della materia. Influenzato dall'incontro di grandi maestri tra cui Picasso e dalle stratificazioni della società con cui si trovava a convivere egli cerca di trasmettere lo spessore sociale attraverso la stratificazione del colore dalla pesantezza alla leggerezza dell'essere. Il Morlotti ha avuto un periodo di permanenza in Liguria stabilendosi a Bordighera, città che gli ha conferito la cittadinanza onoraria nel 1979.

Prima della serata durante l'assemblea è stata eletta Presidente per l' anno sociale 2023 2024 Maura Lanteri presentando la nuova squadra che l' affiancherà durante il prossimo mandato:

Presidente Maura Lanteri

Segretario Enzo Costagliola di Polidoro

Cerimoniere Davide Tacchi

Tesoriere Sara Guglielmi

Primo vicepresidente Giannina Borelli

Secondo vicepresidente Delia Sabbietti

Past Presidente Fabrizio Condrò

Secondo Past Presidente Enzo Costagliola di Polidoro

Consiglieri: Sandra Orecchia, Roberto Ferrandini, Lorenzo Prette, Carmen Quaregna, Bruno Balbo, Mimma De Chiara Espugnato.

Revisori dei conti Andreas Findaisen, Betta Garibaldi.

Presidente commissione nuovi soci Enzo Costagliola di Polidoro

Addetto Stampa Germano Pellegrino

Censore Raffaella Fogliarini

Durante l'assemblea il past Presidente Enzo Costagliola di Polidoro ha aggiornato il club sull'andamento del progetto pilota ‘Otto Care un infermiere per amico’ che nella zona di Vallebona ha riscontrato successo grazie alla disponibilità e collaborazione del Sindaco e della figura della socia Paola Costamagna come infermiere a domicilio. L'introduzione innovativa di tale figura è molto importante per la sicurezza e la cura di persone che vivono in solitudine dislocate in zone anche poco raggiungibili che necessitano di personale sensibile e competente che funga da ponte diretto con il medico di famiglia.