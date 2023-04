Pallavolo: torna alla vittoria la formazione femminile dell'Imperia Volley, battuto il Carasco per 3-0

Pronto riscatto dell’Imperia Volley nel secondo turno dei play-off per designare la terza squadra promossa alla serie C Regionale. Alla palestra ITIS di IM, netto successo sulle levantine della Scuola di Pallavolo Carasco.

Campionato Regionale Serie D femminile Play Off

Imperia Volley-Scuola di Pallavolo Carasco 3-0

Dimenticano in fretta la sconfitta patita sette giorni fa le ragazze di Roberto Gavi e Chiara Menegatti. Alla palestra Itis di Via Santa Lucia le giallo/nere dopo un primo set più combattuto, chiuso (25/21), prendono il largo e si aggiudicano le restanti due frazioni di gioco con il medesimo punteggio (25/14). La prossima settimana doppio impegno, sempre con la formazione genovese del Volley Scrivia per le ragazze del capoluogo: venerdì prossimo alle 21 al Palazzetto dello Sport di Zona San Lazzaro per recuperare la gara della prima giornata e domenica 30 alle 20 al Palasport di Busalla nella gara valevole per la prima giornata di ritorno.

Alle battute finali i campionati giovanili con i seguenti risultati:

Campionato U14 Finale 11°/13° Posto

Imperia Volley-Bordivolley 2-0

New Val Bormida-Imperia Volley 1-2

Campionato U13 Young 9a Giornata

Quiliano Volley-Caramagna Imperia Volley 1-2

Campionato U12 Centro Sportivo Italiano

Scuola di Pallavolo Mazzucchelli-Imperia Volley 2-1

Imperia Volley-San Pio X Loano 3-0