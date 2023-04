Pallavolo: la Grafiche Amadeo mantiene il passo e batte in casa (3-1) il Sant'Antonio Genova

La Grafiche Amadeo mantiene il passo del primo della classe vincendo in casa contro il Sant'Antonio Genova per 3-1. La gara di sabato sera è iniziata con un ora di ritardo a causa del blocco autostradale che ha impedito sia agli avversari che al arbitro designato di giungere in orario.

La gara è iniziata alle 21 anziché alle 20. I matuziani, giunti in palestra alle 18.45, dopo più di due ore di attesa sono partiti disattenti e deconcentrati, perdendo per 25-19. La squadra di Contini reagisce nel secondo set e vince per 25-13. Nel terzo la Grafiche Amadeo parte un po’ contratta e, dopo essere andata sotto di 4 punti, rimonta e chiude per 25-21. Alla fine quarto set dominato dai matuziani che chiudono per 25-16 e conquistano i 3 punti in palio.

I Matuziani sono sempre primi in classifica a 51 punti, seguiti dal Volley Ecosavona che ha vinto a Genova per 3-0, a 48 a due giornate dalla fine del campionato che vede proprio domenica prossima lo scontro diretto a Vado Ligure contro il Volley Sabazia.