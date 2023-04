Reading & Drama in scena con “Il fantasma di Canterville”: un successo lo spettacolo di beneficenza dell'Adgp (Foto e video)

È stato un successo lo spettacolo di beneficenza “Il fantasma di Canterville” portato in scena, ieri sera, dal Circolo Reading & Drama di Ventimiglia, con la regia e l’adattamento di Lilia De Apollonia, al teatro del Casinò di Sanremo a favore dell'Associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure Aps.

Il fantasma di Canterville è stato liberamente tratto da un romanzo di Oscar Wilde. "Lo spettacolo è stato bellissimo. Ringrazio la Compagnia Teatrale e la forte partecipazione del pubblico” - dice il presidente dell'associazione Diabete Giovanile Ponente Ligure Aps Maria Efisia Palmas - “Desidero in particolar modo ringraziare il vicesindaco Costanza Pireri e l’assessore Bellini, il CDA del Casinò di Sanremo nella persona della dottoressa Marzia Taruffi per averci dato la possibilità affinché tutto ciò si potesse realizzare e Lino e il diabete. E’ stato un grande onore averti con noi. Un grazie va anche a Carlo Ormea per il service musica & suoni, a Bruno Chiuso per le luci e servizio tecnico, ai vigili del fuoco per il servizio di vigilanza e a tutti coloro che hanno contribuito e hanno aiutato per la vendita dei biglietti: Lilia De Apollonia & Circolo Reading & Drama Ventimiglia, Clara Pastorino e gli amici della parrocchia Mercede di Sanremo, Elena Rondallo della Casa del Colore Arma di Taggia, gli amici del gruppo di cammino Cuore in Movimento Sanremo, il parrucchiere di Ospedaletti Luca Cavalieri, Alessia Lusuardi delle Sisters di Arma di Taggia, i Lions Club Otto Luoghi, la psicologa Giada Zucchini dell'Adgp Aps. Infine, un grazie va al mio vicepresidente Silvia Damonte e a tutti i soci presenti".

"E' stata sicuramente un’ottima occasione per fare informazione sul diabete di tipo 1 ma soprattutto per trascorrere una serata di svago e divertimento" - sottolinea Palmas.