Imperia: domani per le celebrazioni del 25 aprile in piazza della Vittoria anche il gruppo Radicale

Anche il gruppo Radicale ‘Adele Faccio – GRAF’ di Imperia parteciperà alle celebrazioni di domani del 25 Aprile in piazza della Vittoria, come già lo scorso anno, ma meno rumorosamente.

“Nel 2022 – evidenzia il gruppo - le Forze dell’Ordine si allarmarono senza alcun motivo, salvo la sorpresa; quest’anno il segretario del GRAF, Gian Piero Buscaglia, è candidato in una lista europeista molto perbene ‘Società Aperta’ di Enrico Lauretti.

“Non ci stancheremo mai di dire che i nostri partigiani – dice Buscaglia - sono oggi idealmente in Ucraina e le rivolte in Iran sono le stesse che nella storia sono state necessarie per la via alla democrazia. Sfileremo con al collo il fazzoletto della Federazione Italiana Associazioni Partigiane, dissidente rispetto all’Anpi del pacifinto Pagliarulo, le magliette ‘Un 25 aprile anche per l’Ucraina’, le nostre bandiere insieme a quella dell’Ucraina e dell’Unione Europea, con lo striscione ‘Putin all’Aja!’.