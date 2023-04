Viaggio nei borghi della Val Tanaro, un interessante itinerario tra Liguria e Piemonte

Il mese di maggio in Alta Val Tanaro, nei Borghi afferenti al PNRR, sarà caratterizzato da eventi di notevole importanza culturale ed artistica. Si parte sabato 13 Maggio, quando il Castello di Ormea sarà al centro della giornata di valorizzazione promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli sezione Piemonte e Valle d’ Aosta.

Per la giornata sarà organizzato un percorso di visita che comprenderà l’area fortificata e le sue connessioni con il Borgo e il territorio circostante, per meglio comprendere le funzioni militari del sito nell’ambito delle dinamiche del Marchesato di Ceva.

L’interessante percorso storico sarà accompagnato da studiosi dell’Istituto Italiano dei Castelli e vivacizzato da un suggestivo accompagnamento musicale con arpa celtica. “L’evento è fondamentale per la promozione a livello nazionale del sito storico e del nostro patrimonio culturale tutto” dicono gli organizzatori “Le Giornate Nazionali dei Castelli, giunte ormai alla XXIII edizione aprono e illustrano 37 siti principali in 19 regioni italiane, a cui si aggiungono 16 itinerari regionali con altre 46 architetture fortificate”.

Si replicherà il 16, 17, 23 settembre prossimo in occasione delle Giornate Europee del Paesaggio, in cui saranno coinvolti anche i siti fortificati di Bagnasco e Nucetto. Appuntamento sabato 13 Maggio alle ore 15 in Piazza Teco ad Ormea, al termine animazione giullaresca e performance col fuoco per le vie del Borgo con l’Associazione Iannà Tampè.