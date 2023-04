Ventimiglia: successo per il 'Festival Bandistico di Primavera - 1° Memorial Andrea Grani' (Foto)

Si è svolta ieri a Ventimiglia la riedizione del Festival Bandistico di Primavera - 1° Memorial Andrea Grani. Per l’occasione, hanno preso parte alla manifestazione 10 associazioni provenienti dalla Liguria, dalla Lombardia e dalla Toscana. La Città di Ventimiglia ha vissuto uno spettacolo di musica ed emozioni senza paragoni: le Bande musicali, durante tutta la mattinata hanno intrattenuto il pubblico presente esibendosi in Piazza del Municipio e sfilando per le vie cittadine, portando gioia, allegria e splendida musica nel centro cittadino.

Ogni Banda ha dapprima eseguito in Piazza una brano e, a seguire, è iniziata la sfilata per le vie cittadine: il corteo prevedeva il passaggio attraverso i giardini pubblici, arrivo sulla passeggiata mare con sosta presso il Belvedere Resentello, poi via Chiappori, via Roma, zona pedonale di via Ruffini e di via Aprosio per poi tornare nuovamente in Piazza.