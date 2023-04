Perinaldo: premio "Racconti Inediti", prorogata a maggio la scadenza per partecipare

Ottima partecipazione al Premio Letterario “Racconti Inediti – Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Giallo organizzato dall’’Associazione "Esprit", con il patrocinio del Comune di Perinaldo e in collaborazione con la rivista Writers Magazine Italia. Considerando che si tratta della prima edizione è stato deciso di prorogare il termine di presentazione degli elaborati al 15 maggio per favorire ulteriormente la partecipazione.



"La cerimonia di premiazione è stata fissata per sabato 24 giugno ore 17.00 nella sala Incontri del Comune di Perinaldo. Due illustri partecipanti: gli scrittori Franco Forte, patron del Premio e Bruno Morchio, presidente del Comitato d’onore" - annunciano dal comitato organizzatore.