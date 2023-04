Nel prossimo fine settimana torna il tributo a Gianni Cozzi con la regata d'altura e un torneo di golf

A distanza di quasi vent'anni, si torna a celebrare il mare e il tributo a Gianni Cozzi uno dei maggiori protagonisti del mare della Riviera, con un trofeo a suo nome giunto, con questa, alla 17a edizione, che consiste nella regata velica e nel torneo di Golf.

Il 29 e 30 aprile almeno una trentina di vele d’altura coloreranno la costa da Sanremo a San Lorenzo per approdare nel mare degli Aregai, navigando sulla stessa rotta tracciata dal lavoro di Gianni Cozzi.

La regata, organizzata dagli Yacht Club di Sanremo e lo Yacht Club di Aregai, prevede la partenza alle 11,55 di sabato prossimo da Sanremo verso Marina di San Lorenzo dove a conclusione della giornata è prevista una cena in spiaggia con intrattenimento musicale. La Regata proseguirà domenica mattina: partenza alle 10.55 da Marina di San Lorenzo in direzione Marina degli Aregai con cerimonia di premiazione prevista nel pomeriggio presso la Terrazza di Aregai Marina Hotel. Saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria (Classe Orc A, Classe Orc B, Classe Libera e Classe Gran Crociera) Infine il Trofeo ‘Gianni Cozzi’ da consegnare al vincitore al primo classificato Orc Overall.

Il torneo di Golf si disputerà domenica prossima al Castellaro Golf, e sono previsti circa quaranta golfisti. La gara, che inizierà alle 10 e si concluderà alle 15, si svolgerà con formula 18 buche stableford hcp 3 categorie. La cerimonia di premiazione si terrà all’Aregai Marina Hotel e saranno premiati i primi due giocatori di categoria, il primo lordo, la prima lady ed il primo senior. Gli importanti tornei costituiscono gli appuntamenti e gli eventi del Trofeo dedicato a Gianni Cozzi giunto alla sua 17a edizione.