Castagnole della Lanze (AT): grande successo per lo spettacolo “Fiori di Faber” con Claudio Porchia e Christian Gullone (Fotogallery)

Lo spettacolo è statio proposto all'interno della prima edizione di "Fior di Lanze", promossa dal comune di Castagnole delle Lanze e dall'Associazione Le Terre dei Savoia.

Un pubblico numeroso, che ha gremito l’ex Chiesa dei Battuti Bianchi in ogni ordine di posti, ha lungamente applaudito la presentazione del libro “I fiori di Faber” di Claudio Porchia con gli interventi musicali di Christian Gullone.

L’appuntamento ha visto ancora una volta insieme sul palco il cantante Christian Gullone e Claudio Porchia, autore del libro “I Fiori di Faber” da cui è tratto lo spettacolo, che propone una originale interpretazione delle canzoni del cantautore genovese. Alcune melodie famose sono state riproposte al pubblico con una chiave di lettura nuova: quella del linguaggio dei fiori, dei colori e dei profumi. Il risultato è stato un viaggio che ha emozionato e affascinato il pubblico. Uno spettacolo che si è inserito bene nel programma della manifestazione, che ha declinato il fiore in tanti modi diversi: dalla bellezza al profumo, dalla cucina al suo linguaggio simbolico. Fabrizio De Andrè infatti amava la natura e nei testi delle sue canzoni sono frequenti le citazioni floreali mai banali e sempre di grande valore simbolico. Durante l’incontro sono state ricordata anche due figure molto care a Fabrizio De Andrè, Pepi Morgia e Don Andrea Gallo.

Al termine dell’incontro, il sindaco del paese Calogero Mancuso ha offerto un brindisi con un ottimo Moscato ed in molti si sono voluti congratulare con i protagonisti della serata, che ha alternato gli interessanti racconti dell’autore a deliziosi e gradevoli momenti musicali del bravissimo e applauditissimo Christian Gullone.

𝙁𝙞𝙤𝙧 𝙙𝙞 𝙇𝙖𝙣𝙯𝙚 ha registrato un grande successo di pubblico, che per tre giorni ha potuto non solo celebrare la primavera e i suoi profumi, ma anche scoprire uno dei Borghi più belli d’Italia inserito in un paesaggio da grande bellezza.