Bordighera: sabato prossimo al Museo Bicknell la presentazione del libro di Mauro Ottonello e Santino Pavona

Sabato prossimo alle 16, all'Istituto Internazionale di Studi Liguri (Museo Bicknell) verrà presentato il libro di Mauro Ottonello e Santino Pavone ‘Orchidee spontanee dell'estremo Ponente ligure’ edito da Philobiblon Edizioni. Introdurrà Giancarlo Castello.

Il libro è il frutto di decenni di ricerca sul territorio imperiese e organizza i dati raccolti con una scrittura piacevole e comprensibile, adatta sia ad un pubblico di specialisti che al lettore comune. Il volume fornisce inoltre informazioni utili su ecologia, biologia e sulle peculiarità riproduttive delle singole specie costituendo quindi una sorta di Atlante orchidologico per il territorio imperiese e per l'intera Liguria.

Mauro Ottonello e Santino Pavone, entrambi soci del ‘Gruppo Italiano per la ricerca sulle Orchidee spontanee’ si dedicano da oltre vent'anni alla ricerca delle orchidee spontanee dell'estremo Ponente ligure. Sono autori, inoltre, di pubblicazioni riguardanti altre famiglie di piante, i licheni e gli uccelli. Ottonello ha preso parte alla stesura delle prime due edizioni del libro Orchidee d'Italia a cura del GIROS.

Giancarlo Castello è conosciuto in Italia e all'estero come specialista di natura locale e fa parte della Società Entomologica e Botanica Italiana. E' autore di romanzi di fantascienza, di testi teatrali e, per Philobiblon Edizioni, del romanzo Tricholoma. Svolge inoltre un'intensa attività didattica nelle scuole della provincia.