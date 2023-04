Bordighera: con Confesercenti è ancora 'Primavera Bordigotta', tanti tour e visite guidate alla scoperta della città

Dopo una splendida domenica, con tanta gente lungo le vie del centro di Bordighera, per noi è sempre "Primavera Bordigotta". Nuove opportunità alla scoperta delle bellezze di Bordighera , con tour e visite guidate. Confesercenti propone ancora due giorni di menu turistico, occasioni di vacanza nel segno dell’ambiente e dell’aria aperta.



Giardino Esotico Pallanca Via Madonna della Ruota, 1 - INFO: Tel. (+39) 0184 266347

Orto botanico ospita sulle sue terrazze a picco sul mare, preziose rarità e bellissimi esemplari di cactus e di piante succulente: una raccolta di piante esotiche tra le più complete, allestita in un ambiente che incanta appassionati del settore e visitatori.

Apertura: dalle 9 alle 17 - Nei giorni: Lunedì 24 e Martedì 25 Aprile



Museo Clarence Bicknell Via Romana, 39

- INFO: Cell. (+39) 331 344 9065

Polo museale e bibliotecario situato presso una grande villa che è anche la sede dell'Istituto internazionale di studi liguri. Fondato nel 1888 dallo stesso Clarence Bicknell che costruì il museo per raccogliere, conservare ed esporre le sue collezioni archeologiche e botaniche.

Il museo contiene anche la biblioteca Clarence Bicknell e si possono consultare circa 85.000 volumi, 3.000 riviste specializzate in arte e storia locale, 14.000 incisioni oltre alla famosa collezione personale di farfalle, conosciuta per essere ancora oggi una delle più prestigiose d'Europa. Apertura: dalle 9 alle 17 - Mercoledì 26 Aprile



Villa Mariani via Fontana Vecchia, 7 INFO: Cell. (+39) 347 236 4922

Villa del pittore Pompeo Mariani con il suo parco e l'atelier denominato la Specola, è un atelier e una casa-museo aperta al pubblico, che espone opere, collezioni e oggetti dell'artista ed è sede dell'omonima Fondazione. Luogo di raccolta di innumerevoli collezioni d'arte (tappeti, porcellane, maioliche, abiti antichi, armi, ecc.), riallestito con i suoi autentici arredi e strumenti di lavoro ed è annoverato tra i maggiori atelier di artisti tra '800 e '900 visitabili

a livello mondiale. - Apertura: Tutti i giorni (prenotazione obbligatoria con 24 h di preavviso)



Bike Tour "Primavera Bordigotta"

Escursione guidata in E-Bike alla scoperta di Monte Nero e dei segreti dell'entroterra bordigotto.

Martedì 25 Aprile

Ritrovo presso la Chiesa di Sant'Ampelio: Partenza ore 9.30 / Rientro ore 13.00

E-Bike anche a noleggio su richiesta.

Costo a persona 25 € (50 € con E-Bike e attrezzatura a nolo).

Per info e prenotazioni: Flavio, Cell. (+39) 320 037 5820