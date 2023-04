Mercato immobiliare in Liguria: i numeri e le tipologie di immobili più richieste

Come è andato, nel corso del 2022, il mercato immobiliare in Liguria? Come evidenziato dall’Ufficio Studi di uno dei più grandi gruppi immobiliari in Italia, la situazione post pandemia è tornata a essere molto vivace e caratterizzata dall’attenzione da parte degli investitori, nazionali e internazionali. Per quanto riguarda le tipologie di immobili più richieste in Regione, in primo piano si trova il bilocale, scelto da oltre il 30% degli utenti che decidono di cambiare casa.

I numeri del mercato immobiliare in Liguria

Se si entra nel vivo dei dati relativi al mercato immobiliare in Liguria nel 2022, anno caratterizzato, a livello nazionale, da un forte aumento dei prezzi è possibile scoprire che, in oltre il 65% dei casi, la compravendita ha riguardato l’acquisto della prima abitazione. Numeri alla mano, il 18,5% circa delle transazioni immobiliari è stato concretizzato per l’acquisto della seconda casa. Nel 15,7% dei casi, chi ha acquistato lo ha fatto a scopo di investimento.

Doveroso è aprire una parentesi relativa a località turistiche famose in tutto il mondo, come per esempio Sanremo. Diversi attori del mondo immobiliare hanno portato l’accento sul fatto che, nella nostra città dei fiori, il mercato immobiliare dopo il Covid si è ripreso benissimo. In questo quadro, si nota un aumento della ricerca di case in vendita Sanremo da parte di clienti stranieri che, dopo aver visitato la città durante il Festival, hanno deciso di comprare in loco per avere il classico pied a terre in Italia.

Tornando un attimo ai numeri, facciamo il punto della situazioni sui motivi che hanno portato alla vendita. Poco più del 56% delle compravendite in Regione sono state effettuate per reperire liquidità. Nel 35% dei casi circa, invece, chi ha venduto casa in Liguria lo ha fatto per migliorare la qualità della propria situazione abitativa.

Nell’8% dei casi, invece, la compravendita è stata frutto della decisione di trasferirsi in un altro quartiere del medesimo centro urbano o in una città diversa.

Chi compra casa in Liguria?

Interessante è anche approfondire le caratteristiche dell’acquirente immobiliare in Liguria. Nella maggior parte dei casi, a comprare casa in Regione sono state soprattutto coppie e famiglie. Interessante è l’aumento della percentuale di single, cresciuta di due punti dal 2021 al 2022 (è passata dal 30 al 32% circa).

Per quanto riguarda l’età, invece, la gran parte degli acquirenti è compreso tra i 18 e i 34 anni. La percentuale di chi ha comprato casa in questa fascia di età è cresciuta dal 2021 al 2022. Numeri alla mano, è passata dal 21,5 al 25,6%, sulla scia delle agevolazioni riservate agli under 36 che decidono di accendere un mutuo.

Come già accennato, la tipologia di immobile più richiesta è il quadrilocale, dato che conferma una tendenza consolidatasi a seguito della pandemia, periodo che ha messo in primo piano l’esigenza di avere spazi domestici ampi. Il secondo posto è occupato dai trilocali, che rappresentano il 25,1% circa degli acquisti.

Se si guarda alla situazione dei vari capoluoghi, è possibile notare che, a Genova, in oltre il 77% dei casi il motivo che ha portato alla compravendita è l’acquisto dell’abitazione principale. Sempre nel capoluogo di Regione, la percentuale di acquisti a scopo di investimento è passata, dal 2021 al 2022, dal 14,2 al 21,5%, aumento che palesa la tendenza sempre più diffusa di tornare al mattone come forma di tutela dei propri risparmi.

La situazione di Imperia si contraddistingue per un’alta percentuale di acquisti della seconda casa per le vacanze. Nella suddetta città e nella sua provincia, chi vende lo fa soprattutto per migliorare la qualità abitativa. In questo caso, si può notare una differenza con Genova, contesto dove, quando si vende casa, prevale la finalità del reperimento della liquidità.