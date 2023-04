Scontro tra un camion e un furgone sull’autostrada dei fiori, all’altezza del casello di Sanremo, in direzione Francia. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto questa mattina poco prima delle 8.

Fortunatamente non si sono registrati gravi feriti ma solo uno degli occupanti dei due mezzi è stato soccorso e portato in ospedale, in codice giallo di media gravità. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti ed è stato anche chiuso il casello di Sanremo per consentire i soccorsi.