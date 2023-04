Leoni da tastiera contro don Gatta e Federico Palmaroli: Berrino "Incredibile l'odio che viaggia in rete"

"È incredibile che un sacerdote, solo per avere avuto la gioia di condividere un momento di felicità con una persona stimabile, sia stato oggetto in rete dell'odio di gente che si autoproclama autenticamente democratica”.

Interviene in questo modo il Senatore di Sanremo Gianni Berrino (Fratelli d'Italia), che prosegue: “Leoni da tastiera che, solo a sentire la parola futurismo, non esitano a mettere a testa in giù un vignettista e un sacerdote. Il tutto dopo un pomeriggio al Teatro del Casinò di Sanremo dove si è fatta satira, quella vera, che fa ridere senza squallide offese”.

“Solidarietà e vicinanza a don Fabrizio e a Federico Palmaroli – termina Berrino - per questi vili insulti”.