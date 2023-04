Ponte del 25 aprile, code già pesanti in A10: il rientro è cominciato

Anche oggi gravi problemi sull’Autostrada dei Fiori per le molte code presenti sulla A10. Nonostante il vero e proprio controesodo sia previsto per la giornata di domani, nel pomeriggio molte sono le file in particolare in ingresso dalla Francia, da dove molti villeggianti stanno già rientrando.

Due i chilometri di coda tra il confine di Stato e Bordighera con lunghe attese già dalle 17 di oggi pomeriggio. Altri tre chilometri tra Bordighera e Sanremo Ovest, sempre verso Genova e un chilometro tra la città dei fiori e Taggia. Gli automobilisti, sempre andando verso Genova, trovano altre code nel savonese.

E chissà cosa accadrà domani, quando scatterà veramente il controesodo.