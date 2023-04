Viaggio al Cern di Ginevra per un gruppo di studenti del Liceo 'G.D. Cassini' di Sanremo

Come consuetudine, il 20 e 21 aprile un gruppo di studenti del liceo G.D. Cassini di Sanremo si è recato in visita presso il CERN situato sul confine tra Francia e Svizzera, in prossimità della città di Ginevra.

Un breve viaggio che rappresenta il completamento di un progetto extrascolastico, denominato “In viaggio con l’atomo”, curato dalla prof.ssa Franca Scarella, al quale quest’anno hanno partecipato ben 39 studenti delle classi finali. Il progetto prevede un corso pomeridiano nel quale gli alunni vengono avviati alle conoscenze basilari della fisica delle particelle. Al termine del ciclo di lezioni è prevista una visita presso il centro di ricerca più importante al mondo, occasione unica e irripetibile per i giovani Cassiniani.

Gli studenti con entusiasmo hanno partecipato alle lezioni svolte dai ricercatori che quest’anno si sono svolte sia in lingua italiana che in lingua inglese e hanno potuto documentare con foto e video la loro esperienza in un ambiente decisamente dinamico, coinvolgente e cosmopolita. Il viaggio al CERN dunque ha rappresentato un’occasione unica per i ragazzi, un’apertura verso nuovi orizzonti e magari ispirazione per nuove opportunità di lavoro nel loro futuro.