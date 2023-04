Sanremo: partita la procedura di affidamento del bar in Comune, tre anni più tre a 9.600 euro l'anno

Il Comune di Sanremo ha pubblicato la procedura pubblica per l’affidamento del servizio bar, ovvero del locale che è posto al piano terreno di palazzo Bellevue.

I locali hanno una superficie complessiva di 47 metri quadri, dei quali circa 30 aperti al pubblico più una cantina da 16 metri, da utilizzare a uso deposito. La procedura prevede l’affidamento in concessione dei locali, con l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il canone annuo è previsto in 9.600 euro e il locale principale adito a bar è dotato di bancone, mobile retro bancone con mensole e specchi, di proprietà dell’Ente, mentre il concessionario dovrà, a propria cura e spese, dotare i locali di arredi necessari per lo svolgimento dell’attività. La concessione dei locali avrà durata certa di tre anni ma sarà possibile un eventuale rinnovo alle stesse condizioni, per un ulteriore periodo di tre anni.