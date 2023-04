Sanremo: il Consolato del Mare ha ripulito la spiaggia del 'Tiro a Volo', il 6 maggio tocca al porto vecchio (Foto)

Alcuni luoghi della città sono difficili da individuare pur se dotati di un antico fascino. La baia del ‘Tiro a volo’ raggiungibile percorrendo la strada omonima che costeggia a monte il ‘Villaggio dei Fiori’, unico campeggio di Sanremo, ne è un esempio significativo.

Un arco di costa protetta che racchiude macchia mediterranea, scogliera percorribile, banquettes di Posidonia, ghiaia e sassi al centro. Una spiaggia bella e libera, oggi fruibile in maggior sicurezza e piacere grazie al contributo del ‘Consolato del Mare’, organo tecnico della Famija Sanremasca, che ha pazientemente ripulito l’area di dozzine di rifiuti anche pericolosi, cocci, vetri, ferri rugginosi, ma sopratutto di plastica e polistirolo.

Sabato 6 maggio, al mattino, sarà come ogni anno organizzata una giornata di pulizia di tutte le aree di porto vecchio, compreso i fondali in zona Banchina Rambaldi. Le associazioni promotrici (U Luvassu, Yacht Club Sanremo, Canottieri, Il Timone e Lega Navale) coordinate dal Consolato del Mare, invitano i cittadini a partecipare e ringraziano il Comune per la grande disponibilità e generosità sempre dimostrata.