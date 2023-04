Nails & wellness, nuovo centro estetico a Bordighera: apre Beauty House (Foto e video)

Apre un nuovo centro estetico nella città di Bordighera: Beauty House. L’inaugurazione è avvenuta sabato sera in via Romana 57. "Volevo dare un servizio diverso e più completo ai miei clienti e così ho deciso di ingrandirmi. Da Vallecrosia, dove avevo aperto nel luglio del 2019, ci siamo spostate a Bordighera, in questa nuova location, perché qui ci sono spazi molto più grandi. Sono riuscita a realizzare un sogno che avevo nel cassetto anche grazie al sostegno della mia famiglia. Nonostante il Covid non ho mai mollato per poter realizzare il mio sogno" - racconta la titolare Wendy - "Il segreto di tutto questo è stata proprio una fortissima unione familiare".

"Beauty House offre uno staff professionale, qualificato e dinamico, in un ambiente elegante e confortevole curato in ogni singolo dettaglio. Lavoriamo con le più moderne ed avanzate tecnologie medico-estetiche, come onda dinamica, e metodologie di lavoro all'ultimo grido, come il metodo Renata Franca e Lynphodrainer Piroché" - spiega Wendy - "Le parole chiave sono competenza e passione, consapevoli che il nostro lavoro può concretamente migliorare la vita delle persone che si affidano a noi. Ogni singolo individuo ha un valore ed è per questo che studiamo un protocollo personalizzato in base ai suoi inestetismi e desideri di miglioramento. Siamo uno staff sempre alla ricerca di innovazione e concretezza da offrire al cliente. Il nostro obiettivo è far sentire a proprio agio le persone con il proprio corpo, in modo sano".

Il salone di bellezza, che da Vallecrosia si è spostato a Bordighera, offrirà diversi servizi di nail, pedicure, massaggi, trattamenti per il viso e per il corpo, epilazione, trattamento epilatore brasiliano. "Offriamo diversi servizi. Nella zona mani abbiamo tre postazioni mentre nella zona pedicure abbiamo due postazioni curate nel dettaglio. Sono infatti fatte su misura e in memory per poter dare comodità al cliente e, inoltre, sono attrezzate di due porta bibite e di una presa per poter eventualmente caricare un cellullare. Per nail e pedicure offriamo la manicure con smalto, dry manicure con semipermanente, dry manicure con semipermanente rinforzato (solo unghie corte), ricostruzione unghie, ricostruzione onicofagica, refill gel/acrigel, refill correttivo, refill extra large, nail art semplice, micropittura, unghia gioiello, riparazione unghia singola, rimozione costruttore, pedicure estetico (solo unghie), pedicure curativo, pedicure con trattamento Spa, semipermanente piedi, pedicure con semipermanente e trattamento Spa" - illustra Wendy.

Ogni cabina di Beauty House ha un nome e un'ambientazione diversa: jungle, beauty, luxury e hitech. "Facciamo pure diversi tipi di massaggi: emolinfatico, localizzato, rilassante, indian massage, bamboo massage, sportivo uomo, stone massage, decontratturante schiena. Tra le novità principali: diverse tipologie di massaggio drenante come il metodo Renata Franca e il metodo Piroché con le campane" - dice Wendy - "Facciamo anche pulizia del viso, viso express, luxury beauty face, trattamento antiage infinity, trattamento discromia diamond, trattamento idratante aqualux, trattamento purificante purilux, trattamento dermoprotettivo sensilux, ondadinamica viso, ondadinamica viso intensivo, massaggio viso bioenergetico Piroché, trattamento liftante occhi, laminazione sopracciglia, laminazione ciglia, Henné sopracciglia, trucco serata ma anche servizi sposa su richiesta".

"Ci occupiamo di epilazione per sopracciglia, labbro superiore, mento, viso completo, ascelle, braccio parziale, braccio completo, petto, spalle, addome, lombare, glutei, gamba, coscia, inguine, pube e total body" - aggiunge Wendy - "Pensiamo anche al corpo facendo esfogliante drenante, preparatore pre-abbronzatura, bendaggio drenante tonificante, bendaggio cellulite iperemiante, bendaggio snellente modellante, bendaggio gambe leggere, trattamento idratazione intensa, dimagrelle, fango dren plus, fango slim plus e white shaping".

"Utilizziamo diverse tecnologie come l'onda dinamica, l'epilazione laser e il pressomassaggio" - sottolinea Wendy - "Infine, facciamo pure un trattamento epilatorio brasiliano per labbro superiore, mento, viso completo, ascelle, braccio parziale, braccio completo, petto, spalle, addome, lombare, gamba, coscia, inguine, pube, glutei e total body. Il nostro scopo è coccolare e far sentire bene chi viene".

“Se cercate un centro estetico affidabile e professionale, non esitate a contattarci e prenotare il vostro appuntamento con noi scrivendo a beautyhousedoc@gmail.com o chiamando il 3498434385” - dice lo staff di Beauty House.