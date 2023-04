Linea Verde a Sanremo: sfiorati i 3 milioni di telespettatori. La soddisfazione del sindaco e dell’assessore al turismo

“Ha sfiorato i 3 milioni di telespettatori la puntata di ieri di Linea Verde collocandosi come seconda trasmissione più vista in tutta la giornata e la prima per share, con il 24,22%. Un risultato straordinario, frutto della stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Rai per una puntata nuova, che ha raccontato il territorio e le sue eccellenze: la floricultura, la cucina, la storia, l’architettura, la cultura attraverso il percorso dedicato a Italo Calvino, l’ambiente marino. Insomma, un bellissimo viaggio che tanto ha valorizzato il nostro territorio, realizzato grazie all’apporto dell’assessorato alla floricoltura guidato da Sara Tonegutti e di quello alla cultura guidato da Silvana Ormea”.

Così il sindaco Alberto Biancheri e l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto da Linea Verde in onda ieri su Rai Uno. “Rivolgiamo un ringraziamento – concludono - alle consigliere comunali Ester Moscato e Simona Moraglia, agli uffici comunali e a tutti coloro che tanto hanno lavorato per la realizzazione della puntata di Linea Verde, rivelatasi una vetrina eccezionale per la promozione turistica di Sanremo e del territorio”.