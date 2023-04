Pallavolo. Le ragazze del Controcorrente NLP Sanremo vincono in trasferta contro Audax Quinto

Trasferta impegnativa delle ragazze Serie D Controcorrente NLP Sanremo sul campo del Audax Quinto per continuare il cammino nella lotta per la salvezza. Le giocatrici, come nella partita precedente, non si sono fatte trovare impreparate e hanno spinto subito a fondo sull'acceleratore. La coach Michela Valenzise ha dato precise indicazioni alla sua squadra che nel primo set ha letteralmente lasciato annichilite le avversarie: 25-13 il primo parziale.

Nel secondo cerca di rientrare in partita l'Audax ma le matuziane non si lasciano scappare il set vincendolo 25-23.

Spinte dal forte tifo sugli spalti degli accompagnatori, nel terzo la formazione sanremese riparte nuovamente a tutto gas e i break importanti si susseguono come il bel gioco della ragazze.

Il set si chiude 25-15 quindi un secco 3-0 contro una squadra ben più avanti in classifica. Un ulteriore passo avanti verso la salvezza.