Pallamano: sconfitta interna per il San Camillo Riviera contro Vallis Aurea HBC

Si è giocato venerdì l'incontro di recupero relativo alla prima giornata di ritorno. Protagonisti la San Camillo Riviera Pallamano contro la capolista Vallis Aurea HBC, quest'ultima uscita vittoriosa dal Palasancamillo per 31-29.



Nonostante l'impegno feriale degli imperiesi, non è mancato il folto pubblico, il quale ha sostenuto per tutto l'incontro i giovani atleti del presidente Giovanni Martini. “Questa sera abbiamo visto l'altra medaglia di questo campionato - riferisce il tecnico Domenico Bonsignorio - avversari, rispetto a noi più maturi, fisicamente più forti, molto bravi tecnicamente e tatticamente, che hanno dovuto ricorrere ad un pò di "mestiere" per venire a capo di questa gara”.



Infatti tutto l'incontro è stato un alternarsi di vantaggi e pareggi su entrambi i fronti, solo all'ultimo il colpo di coda transalpino, che mette al tappeto una San Camillo Riviera Pallamano Imperia mai doma.



“Siamo riusciti nonostante le nostre assenze a mettere in difficoltà i primi della classe sin ad ora con 8 vittorie, una sconfitta contro il Cavigal Nizza ed un pareggio contro di noi all'andata su dieci incontri disputati - conclude lo stesso tecnico - peccato non aver concluso con un successo questa gara. Forse con una maggiore attenzione nella fase realizzativa il risultato poteva essere un'altro, penso altresì che questa formazione francese possa giocare tranquillamente in Italia, nel nostro massimo campionato, noi nel nostro "piccolo" siamo riusciti a dargli del filo da torcere con una formazione giovanissima”.

San Camillo Riviera Pallamano: Mattia Ameglio, Gabriele Garelli reti 2, Mohamed Lahbyed, Andrea Lurgio, Elias Marras 2, Daniele Martino 12, Massimo Moisello, Stefano Quaranta 9, Akoute Sodji 2.

Allenatore: Domenico Bonsignorio

Dirigenti: Domenico Martino, Alessandro Cucè, Piero Torielli