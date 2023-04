Pallamano, l'Abc Bordighera ospita i quarti di finale del campionato italiano under 17 maschile (Foto)

Bordighera, oggi, ospita i quarti di finale del campionato italiano under 17 maschile area Nord Ovest ( Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d' Aosta) di pallamano. L’inizio delle partite sarà dalle 11.30. L'Abc dovrà affrontare i campioni d'Italia in carica del Cassano Magnago.

“È motivo di orgoglio e soddisfazione per il nostro sodalizio vedersi assegnata dalla Federazione l'organizzazione dei quarti di finale del campionato U17, a conferma del rispetto e della stima che l'Abc Bordighera ha saputo conquistare nel panorama della pallamano nazionale in tanti anni di impegno da parte di atleti e dirigenti”- dice il presidente dell'Abc Bordighera Roberto Rizzi parlando dell'importante impegno che attende la società, da lui presieduta, al PalaBiancheri.

“L' opportunità è nata a inizio stagione quando, in sintonia fra dirigenza e guida tecnica, si è deciso di impegnarsi in questo difficile campionato che ha visto ai nastri di partenza ben 93 squadre sparse su tutto il territorio nazionale. Il buon risultato ottenuto dai nostri atleti, qualificatisi alla fase finale della zona nord-ovest, ci rende ancora più orgogliosi di poter ospitare i quarti di finale nel nostro palazzetto” - fa sapere il presidente dell’Abc Bordighera - “Da sottolineare che alla kermesse di oggi, che avrà inizio alle 11.30, parteciperanno, oltre alla società ABC, anche il Molteno, il Crenna e i campioni in carica, il Cassano Magnago di Varese: società blasonate che forniscono atleti alla nazionale di categoria e che partecipano ai massimi campionati con le loro prime squadre. Questo fa sì che sia una grande occasione di crescita per i nostri ragazzi, alla loro prima esperienza in una competizione così importante”.

“Tutti i dirigenti e i tecnici, gli atleti e i nostri sostenitori si sono impegnati a fondo per far sì che questa sia una bella giornata di sport. Ringraziamo in particolar modo il nostro main sponsor della categoria U17 maschile, Idrotecnica Piscine Becagli, nella persona di Fabio Becagli” - sottolinea - “Questa giornata sarà il giusto coronamento di una stagione agonistica lunga e impegnativa che, iniziata a settembre, ha visto le nostre atlete e i nostri atleti impegnati in varie categorie e campionati, a partire dagli under 11 e under 13 misti e gli under 17 maschile e femminile sia in Francia (ffhandball) che in Italia (Figh). Colgo l'occasione per rinnovare i miei sinceri ringraziamenti a tutti coloro che a vario titolo ci hanno sostenuto fino a questo momento. La stagione proseguirà con la categoria U17 fino alla fine di maggio, con gli impegni del campionato francese”.